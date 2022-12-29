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Gerilime neden olmuştu! Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlandı

29.12.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tırmanmasına neden olan Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlandı.

Gerilime neden olmuştu! Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün barikatların kaldırılmasına yönelik yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlandı.

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Zveçan Belediyesine bağlı Rudar’da bulunan barikatlar, maskeli kişilerce yerlerinden hareket ettirildi.

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10 Aralık’tan itibaren hareket etmeden duran barikatları oluşturan araçlardan bazılarının çalışmadığı gözlendi.

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NE OLMUŞTU?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

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Vucic, dün gece yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki tüm barikatların kaldırılmasının 48 saati bulabileceğini bildirmişti. (AA)

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Sırbistan Kosova barikat

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