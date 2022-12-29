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Savaşın eşiğinden dönüldü! Balkanlar'da tansiyon yükseldi, Vucic duyurdu: Oldukça zor bir gece geçirdik

29.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerilime son olarak eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınması eklenmişti. Kosovalı Sırplar karara tepki gösterip barikatlar kurmuştu. Bölgede tansiyon yükselirken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, barikatların kaldırılacağını duyurdu. Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum " dedi.

Savaşın eşiğinden dönüldü! Balkanlar'da tansiyon yükseldi, Vucic duyurdu: Oldukça zor bir gece geçirdik

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerginlik savaş çanlarının çalmasına yol açmıştı. Son yaşanan gerginlikte eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınması sonrası karara tepki gösteren Kosovalı Sırplar, barikatlar kurup nöbet tutmaya başlamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırplarla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada barikatların kaldırılacağını açıkladı.

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"OLDUKÇA ZOR BİR GECE GEÇİRDİK"

Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarındaki Raşka Kışlasında Kosovalı Sırplarla bir araya gelen Vucic, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

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Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum."dedi.

"2 SAATTE BİTECEK BİR İŞ DEĞİL"

Vucic, Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirterek, "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak." diye konuştu.

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Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vucic, "Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.

AB VE ABD'DEN AÇIKLAMA

Bu arada, bugün Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortak bir açıklama yaptı.

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AB ve ABD'nin açıklamasının ardından Vucic ile bir araya gelen Sırbistan Hükûmeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosovalı Sırpların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında AB ve ABD'den garanti aldıklarını belirtti.

Petkovic, AB ve ABD'den barikatlarda yer alan Sırpların gözaltına alınması veya sürgün edilmesine ilişkin bir listenin olmadığını öğrendiklerini ifade ederek, Kosova Güvenlik Gücü’nün, Kosova'nın kuzeyine gitmesi için mevcut anlaşmalara göre önceden NATO’nun Kosova’daki Barış Gücünün (KFOR) komutanının onayını alması gerektiği hususunda da açıklama yapıldığını kaydetti.

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NE OLMUŞTU?

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

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AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

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Kaynak: AA

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Sırbistan Kosova

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