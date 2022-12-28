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Kosova-Sırbistan gerilimi büyüyor! ABD ve AB'den ortak açıklama: Derhal harekete geçmeye çağırıyoruz

28.12.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Rusya-Ukrayna savaşının ardından Kosava-Sırbistan arasındaki gerilime kilitlendi. ABD ve Avrupa Birliği artan gerilimle ilgili ortak açıklama yaparak iki tarafı da harekete geçmeye ve provokasyonlardan, tehditlerden uzak durmaya çağırdı.

Kosova-Sırbistan gerilimi büyüyor! ABD ve AB'den ortak açıklama: Derhal harekete geçmeye çağırıyoruz

ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime dair yapılan ortak açıklamada, “Herkesi azami itidal göstermeye, durumu kayıtsız şartsız hafifletmek için derhal harekete geçmeye ve provokasyonlardan, tehditlerden veya korkutmalardan kaçınmaya çağırıyoruz” denildi.

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"DERHAL HAREKETE GEÇMEYE..."

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim devam ederken, ABD ve Avrupa Birliği (AB) iki ülke arasındaki gerilime dair yapılan ortak yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, AB ve ABD’nin Kosova'nın kuzeyinde devam eden gergin durumdan endişe duyduğu aktarılarak, “Herkesi azami itidal göstermeye, durumu kayıtsız şartsız hafifletmek için derhal harekete geçmeye ve provokasyonlardan, tehditlerden veya korkutmalardan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

AB ve ABD’nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile temas halinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Gerginlikleri yatıştırmak ve tüm yerel toplulukların istikrarı, güvenliği ve refahı adına ileriye dönük bir yol üzerinde anlaşmak amacıyla siyasi bir çözüm konusunda Cumhurbaşkanı Vucic ve Başbakan Kurti ile birlikte çalışıyoruz” denildi.

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"HİÇBİR TÜRLÜ KABUL EDİLEMEZ"

Kosova’nın barışçıl protestolar/barikatlar nedeniyle tutuklanacak veya kovuşturulacak Kosovalı Sırp vatandaşlarının listelerinin bulunmadığını doğrulayan güvencelerini memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, “Hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmelidir. Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez ve tolere edilmeyecektir” denildi.

ABD’nin AB Kosova Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) aracılığıyla AB’nin çalışmalarını destekleyeceğine vurgu yapılan açıklamada, “EULEX, yetkisine uygun olarak, insan haklarına saygıyı geliştirmek için tüm soruşturmaları ve müteakip işlemleri yakından izlemeye devam edecektir” ifadeleri kullanılarak, “Tüm Diyalog yükümlülükleri gecikmeksizin tam olarak uygulanmalıdır” denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Dejan Pantic, 10 Aralık'ta Kosova polisi tarafından gözaltına alınmış, duruma tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine barikatlar kurmuştu. Yollara kurulan barikatlar nedeniyle ülkenin güneyine getirilemeyen Pantic, Jarinje yakınlarındaki bir karakolda gözaltında tutuluyordu. Bugün verilen karar ile Pantic’in cezası ev hapsine çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Kosova abd

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