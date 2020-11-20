Gezi için yola çıktı, polis durdurunca hayatının şokunu yaşadı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve esnaflık yapan Metin Gönen, ailesiyle birlikte planladıkları Çanakkale Şehitlik ziyareti için Manisa’dan yola çıktı. Çanakkale’nin Biga ilçesinde rutin trafik kontrolüne giren Gönen hayatının şokunu yaşadı. Hiç gitmediği bir ilde ağustos ayında alkollü araç kullanmak ve polisin dur ihtarına uymamaktan ehliyetine el konulduğunu öğrenen Gönen, hem yaklaşık 6 bin liralık trafik cezası yedi hem de ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

"GİTMEDİĞİM YERDEN TRAFİK CEZASI YEDİM"

Uzun zamandır Kahramanmaraş’a gitmediğini ve trafik cezası ile şoke olduğunu vurgulayan Gönen, “Ailem ile birlikte Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmek için yola çıkmıştık. Biga’ya vardığımızda yol uygulamasında trafik kontrolünden geçtik. İlk denetlemede bir sorun yoktu, gerekli işlemleri yaptıktan sonra trafik ekipleri bize iyi yolculuklar diledi ve yolumuza devam ettik. Ardından 1- 2 kilometre gittik gitmedik arkamızda trafik otosu belirdi ve benden aracı sağa çekmemi istediler. Trafik ekipleri, bana arabadan inmemi, ehliyetimi ve kimliğimi tekrar geri vermem gerektiğini söyledi. Yapılan ikinci kimlik sorgulamasında, benim 8 Ağustos’ta Kahramanmaraş’ta alkollü araç kullandığım ve dur ikazına uymadığım gerekçesi ile cezai işlem uygulandığını, ehliyetime el konulduğunu ve şuanda da ehliyetsizlikten tekrar bir işlem uygulayacaklarını, aracımın da bağlanacağını söylediler. Uzun zamandır gitmediğim bir ilde trafik cezası yemiş olduğumu öğrenmem ile hayatımın şokunu yaşadım” dedi.