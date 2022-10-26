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Gezi olaylarında tanınmıştı! 'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davasında flaş gelişme

26.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere palayla saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak da tanınan Sabri Çelebi'nin fuhuş çetesi davasında yeni gelişme yaşandı. Fas-İstanbul arasındaki "fuhuş hattı" ile çok sayıda kadını para karşılığı ilişkiye zorladığı iddiasıyla 10 sanığın yargılandığı davada bazı kişiler şikayetinden vazgeçti. İddianamede, "Palalı Sabri" ve çetesinin, çok sayıda kadına Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki mekanlarda zorla fuhuş yaptırdığı belirtilmişti.

Gezi olaylarında tanınmıştı! 'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davasında flaş gelişme

"Palalı Sabri" olarak da bilinen Sabri Çelebi'nin Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 10 sanığın yargılandığı davada dikkat çeken gelişmeler yaşandı...

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, firari sanıklar Sabri ve Müslüm Çelebi katılmazken 5'i tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulunu. Salonda 4 mağdur kadın ve taraf avukatları da yer aldı.

"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Duruşmada mağdur Chaımaa El Kasmı sanıkları tanımadığını söyleyerek, "Sanıklardan şikayetçi değilim. Ben daha önceki ifademde de şikayetçi olmadım. Sanıkların bana karşı herhangi bir eylemi olmadı. Adı geçen eğlence mekanlarında hiç çalışmadım sadece bir gece eğlenmek için gitmiştim" dedi.

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"SANIKLARDAN HERHANGİ BİRİ BANA ZORLAMA YAPMADI"

Mağdur Hajar El Kasmı, "Olayı biliyorum. Sanıklardan kimseyi tanımıyorum. Kimseden şikayetçi değilim. Sanıklardan herhangi biri bana zorlama yapmadı. Hiçbir yerde çalışmadım ve çalıştırılmadım. Diğer mağdurları da tanımıyorum. Sadece kardeşim olan Chaımaa’yı tanıyorum" ifadelerini kullandı.

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"PASAPORTUMA EL KOYAN OLMADI"

Mağdur Ikram Benlardı Hamdach, "Ben adı geçen eğlence mekanına bir kez yemek yemek için gittim. Diğer mekanlara gitmedim. Sanıkları tanımıyorum. Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Pasaportuma el koyan olmadı. İş yerinde de çalışmaya zorlanmadım. Kimseden şikayetçi değilim" şeklinde konuştu. Sanık avukatları müvekkillerinin 2 yıla yakındır tutuklu bulunduklarını belirterek tahliyelerini talep ettiler.

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, firari sanıklar Sabri ve Müslüm Çelebi’nin yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve Palalı Sabri olarak da bilinen Sabri Çelebi ve 10 şüpheli hakkında Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 2 yıldan 248 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

62 YABANCI UYRUKLU KADIN KURTARILDI

İddianamede düzenlenen operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarıldığı belirtildi. "Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları kaydedildi.

Çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğu belirtilen Sabri Çelebi'nin, hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı yurt dışına kaçtığı kaydedildi. İddianamede, Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'insan ticareti yapma' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

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fuhuş fuhuş operasyonu palalı sabri

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