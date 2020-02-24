Gezi Parkı davasının gerekçeli kararı açıklandı: Osman Kavala'yla ilgili kanıt yok

Gezi Parkın olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkemenin kararında, iddianamedeki delillerin yasak delil mahiyetinde olduğu, Osman Kavala’nın Gezi Parkı olaylarının finansörü olduğuna dair bir kanıt bulunamadığı belirtildi.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Öte yandan Gezi davasında Osman Kavala'nın tahliyesine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''Toplumun takip ettiği bir dava haline geldi. Mahkeme kararlarına saygı duymak zorundayız. Müebbetle yargılanan bir kişinin dosyasının bir anda beraat olmasını çok garip buldum, büyük soru işareti koyarım oraya. İkinci karar muhtemeldir ki zaten müebbetle yargılanan sanık var, tutuklu yargılamama gerek yok diye tutuklama kararı vermemiştir. Beraat ettirince bu tedbiri almayı zorunlu düşündü. Gezi davası devam etse ikinci karara gerek duymayacaktı. Kaçma riski nedeniyle bu kararı vermek zorunda kaldı diye düşünüyorum'' değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA

