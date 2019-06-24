GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASI BAŞLADI; OSMAN KAVALA SAVUNMASINI YAPTI

ÇOK SAYIDA VEKİL DURUŞMAYA KATILDI İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Muharrem Erkek'in yanı sıra çok sayıda CHP milletvekili, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP'li milletvekilleri de izleyici olarak katıldı. Bazı müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları, çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da izleyici olarak yer aldı.

Serpil KIRKESER - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. Savunmasını yapan tutuklu sanık Osman Kavala, "Suçlamalar son derece haysiyet kırıcı" diyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Dava, tutuklu sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla saat 11.00'da başladı. Osman Kavala, aylık gelirinin 20 bin lira ve üniversite mezunu olduğunu belirtti. Tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu da aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

KAVALA: SUÇLAMALAR SON DERECE HAYSİYET KIRICI

Mahkeme başkanı, iddianamedeki suçlamaları özetledikten sonra sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Savunma yapan Osman Kavala, 20 aydır tutuklu olmasına neden olan suçlamaların olgusal temele oturmadığını, delillerle desteklenmediğini kaydederek, iddiaların varsayımlara dayalı olduğunu savundu. İddianameyi eleştiren ve hakkındaki suçlamaların yer aldığı sayfaları okuyan sanık Kavala, suçlamalar için "Son derece haysiyet kırıcı" ifadesini kullandı.

"HERHANGİ BİR ÖRGÜT YA DA CEMAATLE GİZLİ BİR İLİŞKİM VE İŞİM OLMADI"

Özgür seçimler dışında hükümeti değiştirme düşüncesi içinde olmadığını söyleyen Kavala, barışa destek vermek için dernek kuruluşları arasında yer aldığını, projelere destek sağladığını belirtti. "Herhangi bir örgüt ya da cemaatle gizli bir ilişkim ve işim olmadı" diyen Kavala, "Tüm konuşmaları aynı cep telefonundan yaptığını, tüm yazışmalarını da aynı mailden yaptım. Bilgisayarımdan silinmiş hiçbir dosya da yoktur" dedi.