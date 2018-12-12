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Gezi Parkı'nda tek kişilik oturma eylemi: Milyonlarca liderden biriyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 18:12 | Son Güncelleme

Gezi Eylemlerine katılan Oruç Karacık, 5 yıl sonra Gezi Parkı'nın merdivenlerinde tek kişilik eylem yaptı. Gezinin yıllar sonra yeniden soruşturmaya konu edilmesini protesto etti.

Gezi Parkı'nda tek kişilik oturma eylemi: Milyonlarca liderden biriyim

Gezi Parkı’nda bugün bir kişi elinde, “Gezideki milyonlarca liderden biri benim” pankartıyla eylem yaptı.

"BİZİ TOPLUM YAPAN HER ŞEYİ YOK SAYAN PARTİYE DÖNÜŞTÜLER"

Gazete Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine göre, Oruç Karacık adlı eylemci son dönemde Gezi eylemleri nedeniyle yaşanan gözaltılara tepki göstererek, “2007 seçiminde tüm taraflara saygılı ve onların isteklerine değer verdiğini düşündüğüm AKP’ye oyumu attım. O zaman bu oyu hak ediyorlardı. Doğayı, bellek mekanlarımızı, sanatı, tarihi zenginliklerimizi… Kısacası bizi toplum yapan her şeyi yok sayan bir partiye dönüşeceğini bilemezdim. Kırmızılı kadının Gezi Parkı’ndaki resmini görünce orada olmalıyım dedim. 2013 31 Mayıs sabahı Taksim’deydim. Orada hiç tanımadığım insanlar için ölebilirdim. Eminim oradaki insanlar da aynı duygudaydılar. Sürekli Gezi Parkı’nda kalmadığım için pişmanım. Oradaki yaşamı ıskaladım” dedi.

Karacık açıklamasına şöyle devam etti:

“Yoldaş kelimesini sevmezdim ama Gezi Parkı'na gidince yoldaş neymiş anladım. Bir amaç için yola çıkan tüm canlılar yoldaşmış. Sokak köpeklerinden korkardım, Gezi'de onlarla da yoldaş oldum. Belli bir zaman geçtiğinde benim köpekten, köpeğin koyundan, domuzdan farkının olmadığını, yani tüm hayvanların farksız olduğunu anladım. Yoldaşım için ölebilirim duygusundayken yoldaşımı öldürüp yiyemezdim, onun için et yemeyi bıraktım. Hayatımın hiçbir döneminde kimseye fiziksel şiddet kullanmadım. Ama et yemeyi bırakınca tüm canlılara çok daha saygılı oldum. Gezi'de tüm kalpler birbirinin oldu. O ana kadar birbirini anlamayan sevmeyen çok farklı düşüncede olan tüm canlıların içi sevgiyle doldu. Ve orada tüm beyinler bir oldu. Tek bir organizma gibi bir kişinin bilgisi herkesin bilgisi oldu. Kalp ve beyin bir olunca inanılmaz zenginleştik. Gezi Parkı'na bir şekilde gelemeyenler bu zenginliği anlayamadı. Dönemin başbakanı bizlere çok güzel bir isim taktı: Gezi zekalılar. Harika bir isim, o zekaya sahip olduğumuz için kalbimiz ve beynimiz gelişti.”

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gezi parkı Oruç Karacık oturma eylemi

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