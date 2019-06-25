HABER

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 20:08 | Son Güncelleme

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada söz alan tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesi talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan İnanç Ekmekçi'nin avukatı, müvekkilinin Almanya'da yaşadığını, bu nedenle savunmasının istinabe (adli yardım) yoluyla alınmasını, diğer tutuksuz sanıklardan bazılarının avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkındaki kararı oy çokluğu ile alırken, Aksakoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, avukatı tarafından yurt dışında yaşadığı beyan edilen sanık İnanç Ekmekçi'nin savunmasının bir sonraki celsede alınmasına, şartları oluşmadığından savunmasının istinabe yoluyla alınması talebinin reddine hükmetti.

Tutuksuz 2 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddeden heyet, müştekilerin beyanlarının alınması için yazılan talimatların dönüşlerinin beklenmesine karar verdi.

Heyet, davanın bir sonraki duruşmasının 18-19 Temmuz 2019'da Silivri'de sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilmesine hükmetti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Gezi Parkı davasında ara karar açıklandıGezi Parkı davasında ara karar açıklandı
Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılarBaba- oğlu boğulmaktan kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ara karar gezi olayları davası Osman Kavala tahliye Yiğit Aksakoğlu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Meteorolojiden Trakya'ya "güneş çarpması" uyarısı

Meteoroloji'den çok kritik uyarı!

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Maltepe'de polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.