Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada söz alan tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesi talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan İnanç Ekmekçi'nin avukatı, müvekkilinin Almanya'da yaşadığını, bu nedenle savunmasının istinabe (adli yardım) yoluyla alınmasını, diğer tutuksuz sanıklardan bazılarının avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine hükmetti.