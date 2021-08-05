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  4. Gezi Parkı ve Çarşı davalarının birleştirilmesiyle Osman Kavala'nın 6 Ağustos'taki duruşması iptal edildi

Gezi Parkı ve Çarşı davalarının birleştirilmesiyle Osman Kavala'nın 6 Ağustos'taki duruşması iptal edildi

05.08.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala'nın da olduğu 16 kişinin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava ile Gezi Parkı eylemlerine katılan Çarşı taraftar grubundan 35 kişiye yönelik İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava birleştirildi. Birleştirme kararının ardından tutuklu yargılanan Kavala'nın 6 Ağustos'ta görülmesi planlanan duruşması da iptal edildi.

Gezi Parkı ve Çarşı davalarının birleştirilmesiyle Osman Kavala'nın 6 Ağustos'taki duruşması iptal edildi

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala'nın da olduğu 16 kişinin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava ile Gezi Parkı eylemlerine katılan Çarşı taraftar grubundan 35 kişiye yönelik İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava birleştirildi. Birleştirme kararının ardından tutuklu yargılanan Kavala'nın 6 Ağustos'ta görülmesi planlanan duruşması da iptal edildi.

Osman Kavala'nın avukatları Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu çarşamba günü yaptıkları ortak yazılı açıklamada, 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın kendisine birleştirme konusunda muvafakat vermeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na geçici görevlendirme ile getirildiğini ve birleştirme talebine yine kendisinin onay verdiğini kaydetti.

Gezi Parkı davasının birleştirme kararından önceki duruşmasında bir sonraki celsenin 6 Ağustos'ta yapılmasına hükmedilmişti.

Birleştirilen davaların ilk duruşması 8 Ekim'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kavala'nın avukatları "hukuk ve akıl dışı" olarak yorumladıkları sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yasal dayanağı olmayan bu tutuklamanın sürdürülebilir hale gelmesi için her türlü hukuk dışı yol uygulandı ve uygulanıyor. Osman Kavala hakkında casusluk suçlamasını da içeren iddianame, 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve dosya karar aşamasına gelmişken, Gezi davasındaki beraat kararını bozan İstinaf Mahkemesi'nin bu davanın, gene Gezi olaylarıyla ilgili Çarşı davasıyla birleştirilmesi yönündeki kararı doğrultusunda, Kavala'nın dosyası İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi dosya kendisine geldiği tarihten itibaren yedi ay içerisinde sadece bir duruşma yaptı, hiçbir karara imza atmadı, hiç tanık dinlemedi, bir tek müzekkere dahi yazmadı."

Gezi Parkı davasında yargılanan 16 kişi hakkındaki beraat kararı bozuldu

Ne olmuştu?

Gezi Parkı davasında mahkeme, 18 Şubat 2020'de Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar vermişti.

Yurt dışındaki 7 tanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Kavala, tahliye kararı verildiği gün başka bir suçlama yöneltilerek tekrar tutuklanmıştı. İstinaf Mahkemesi, Ocak 2021'de Gezi Parkı davasında yargılanan 9 kişi hakkındaki beraat kararlarını bozdu. Şubat 2021'de Kavala'nın "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı dava dosyası Gezi davası ile birleştirildi.

Nisan 2021'de yurt dışındaki sanıkların dosyası da ana dosya ile birleştirildi.

Gezi Parkı davasında 16 kişi "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarından yargılanıyor.

Gezi eylemlerine ilişkin taraftar grubu Çarşı'ya dair davada ise 35 kişi 'darbeye teşebbüs', 'terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'polise direnmek' gibi suçlardan yargılanmış ve tüm suçlamalardan 2015'te beraat etmişti. Dava, Yargıtay'ın bozma ilanından sonra yeniden görülmeye başlanmıştı.

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