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  4. Gezide kaybolmuştu: 14 gün sonra bulundu! Ot yiyerek hayatta kaldı

Gezide kaybolmuştu: 14 gün sonra bulundu! Ot yiyerek hayatta kaldı

13.05.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kafile ile geldiği milli parkta kaybolan vatandaş 14 gün sonra bir köyde sığındığı yaşlı kadının evinde bulundu. 14 gün boyunca ormanda bulduğu bitki ve otları yiyerek hayatta kalan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Gezide kaybolmuştu: 14 gün sonra bulundu! Ot yiyerek hayatta kaldı

İstanbul’dan Kastamonu’yu gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan’da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası’nı ziyaret etmek istedi. Ziyaret sırasında gurupta yer alan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı, mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından kayboldu. Hüseyin Alıcı’yı bulmak için başlatılan çalışmaların 14’üncü gününde, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Oruç Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın evine sığındı.

Bitkin haldeki Hüseyin Alıcı'nın durumunun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrolleri yapılan Alıcı, hastaneye kaldırıldı.

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Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Alıcı’nın 14 gün boyunca ormanda bulduğu bitki ve otları yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. (İHA)

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Kastamonu gezi

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