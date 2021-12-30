Ghislaine Maxwell suçlu bulundu.

Pedofil finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada suçlu bulundu.

Maxwell'in kendisine yöneltilen altı ithamdan beşinde suçlu bulunduğu belirtildi.

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.

Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

