HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ghislaine Maxwell suçlu bulundu.

Ghislaine Maxwell suçlu bulundu.

30.12.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pedofil finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada suçlu bulundu.

Ghislaine Maxwell suçlu bulundu.

Pedofil finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada suçlu bulundu.

Maxwell'in kendisine yöneltilen altı ithamdan beşinde suçlu bulunduğu belirtildi.

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.

Ghislaine Maxwell ve babası Robert Maxwell

Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Kapanma yeniden gündemde! Avrupa'da vaka sayılarında yeni rekorKapanma yeniden gündemde! Avrupa'da vaka sayılarında yeni rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması: Bütün yolları kapattık

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması: Bütün yolları kapattık

Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor!

Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor!

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Bakan Koca Turkovac aşısını canlı yayında yaptırdı

Bakan Koca Turkovac aşısını canlı yayında yaptırdı

Hız limitini aştığı için yediği ceza iptal edildi! Emsal karar

Hız limitini aştığı için yediği ceza iptal edildi! Emsal karar

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.