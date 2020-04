Ghost of Tsushima çıkış tarihi ertelendi

Nisan ayı başında Sony, The Last of Us 2'nin süresiz olarak ertelendiği yönünde şok edici bir açıklama yapmıştı. Ancak Ghost of Tsushima için önceden duyurulan haziran ayı çıkış tarihinde bir değişiklik olmamıştı. Şimdi ayın sonunda Sony, The Last of Us 2 için yeni bir çıkış tarihi teyit etti. Aynı zamanda Ghost of Tsushima’nın çıkışını bir ay kadar ertelediğini duyurdu.

Oyunun yeni çıkış tarihi 17 Temmuz, The Last of Us 2 ise 19 Haziran'da çıkıyor. Bu gecikme, geliştirme ekibinin oyunda çalışmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyması nedeniyle görünmüyor. Bu Sony tarafından açıklanmamış olsa da daha olası senaryo Ghost of Tsushima'nın gecikmesinin haziran ayında The Last of Us 2'ye daha fazla yer vermek ve böylece iki oyunun birbiriyle rekabet etmemesi.

Emin olunamayan nokta ise The Last of Us 2 Sızıntısının bu kararda ne kadar rol oynadığı. Hafta sonu Last of Us için 2 hikayesinin sızması, hayranların neredeyse erken bir dijital sürüm için Naughty Dog'a yalvarmasına yol açtı. Sony'nin spoilerden dikkatini dağıtmak ve yapılan hasarı azaltmak için bu yeni Last of Us 2 çıkış tarihini duyurması olası görünüyor, ancak bu şu anda tahminlerden biri.

Ancak işe iyi yönünden bakıldığı zaman özellikle Playstation 4 oyuncuları bu yaz uzun zamandır bekledikleri oyunlar kavuşacaklar.