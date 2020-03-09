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Ghost of Tsushima Türkçe altyazı seçeneğiyle piyasaya çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch tarafından PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Ghost of Tsushima (Tsuşima’nın Hayaleti) oyununun 26 Haziran 2020 tarihinde Türkçe altyazılı olarak piyasaya çıkacağını açıkladı.

Ghost of Tsushima Türkçe altyazı seçeneğiyle piyasaya çıkacak
  1. yüzyılın feodal Japonya’sında, Moğol ordusunun Tsushima Adasını ele geçirdiği dönemde geçen oyun, adanın tek umudu olan Jin Sakai isimli samuray savaşçısının destansı hikayesini konu alıyor. Açık dünyada geçen aksiyon macera oyunu, geniş kırsal bölgeler ve tepelerce uzanan tarlalardan, huzur dolu tapınaklara, eski ormanlara, çetin dağlara ve köylere kadar, adadaki yaşamın çeşitliliğini sergileyen müthiş bir görsel zenginlik sunuyor.

Ghost of Tsushima’nın çıkış tarihi ile birlikte, Jin’in yolculuğu sırasında karşılaştığı bazı karakterleri gösteren yeni bir tanıtım videosu da yayınlandı.

Ghost of Tsushima için standart sürümün yanında iki farklı fiziksel sürüm de açıklandı. Special Edition; oyunun metal kutusunun yanı sıra oyun içi kullanılabilir Hero of Tsushima maskesi ve kılıç skin’i, Charm of Hachiman’s Favor, bir teknik puan, Director’s Commentary ve dijital mini sanat kitabı içeriyor.

Oyunun koleksiyon sürümü olan Collector’s Edition ise oyunda giyilen maskenin figürünü içeriyor. Ayrıca fiziksel olarak bir savaş flaması olan ve oyunda da görülebilen Sashimono ile Japonya’nın geleneksel paketleme kumaşı olan Furoshiki de koleksiyon sürümünün içerisinde yer alıyor. Bu sürümü alan oyuncular ayrıca oyunun metal kutulu versiyonuna, Dark Horse tarafından üretilen 48 sayfalık fiziksel mini sanat kitabına ve kumaşa basılan oyun haritasına sahip olacak. Dijital olarak ise Jin için özel at, eğer, maske, kılıç ve zırh içeren Hero of Tsushima görsel seti, Charm of Hachiman’s Favor ve bir teknik puanı olmak üzere oyun içi içerikleri, Samurai PS4 dinamik teması, dijital mini sanat kitabı ve oyunun dönemin Japonya’sını anımsatmak için titiz çalışan ekibin hazırlıklarını da gösteren Director’s Commentary içeriği bulunuyor.

Ghost of Tsushima, 26 Haziran’da Türkçe altyazı ve menü seçeneğiyle PlayStation 4’e özel olarak piyasaya çıkacak.

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Sony Interactive Entertainment playstation 4 Ghost of Tsushima Tsuşima’nın Hayaleti oyun

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