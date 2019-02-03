Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

TRT canlı yayınında gündeme ilişkin sorular yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkları yapılan yeni hal yasasıyla birçok sorunun önüne geçileceğini açıklayarak, "Üretici ile tüketici arasındaki istasyonlar maliyeti artırıyor. Fiyatlar aracılardan kaynaklanıyor kaynaklanıyor. Bu işi böyle götürmek mümkün değil." dedi.

"KİMSE VATANDAŞIMIZI SÖMÜRMEMELİ"

Artan gıda fiyatlarıyla ilgili uyarılarını yineleyen Erdoğan, "Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Hal Yasası konusundaki yasayı devam ettirmekte kararlıyız. Arada ne kadar aracı, komisyoncu olursa o zaman üretici ile tüketici arasındaki bu istasyonlar maliyeti arttırıyor. Diğer olay Hal Yasası ile beraber araçlar devreye girecek, büyük şehirlerimizde modern haller kurulacak. Ürünlerin sağlıklı şekilde halka ulaşması sağlanacak. Kusura bakmasınlar birileri maalesef biz biliyoruz ki, benim vatandaşım, tarımla uğraşan halkım domatesi 2-3 TL'ye satıyor, öbür tarafta 8-9-10 liraya satıldığını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Aracıdan tefeciden kaynaklanıyor. Bizim görevimiz halkına hem sağlıklı ürün yedirmek hem de daha ucuza ürün yedirmektir.