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Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 21:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hal yasası ile gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçileceğini belirterek, "Fiyatlar aracılardan kaynaklanıyor kaynaklanıyor. Bu işi böyle götürmek mümkün değil." dedi.

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

TRT canlı yayınında gündeme ilişkin sorular yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkları yapılan yeni hal yasasıyla birçok sorunun önüne geçileceğini açıklayarak, "Üretici ile tüketici arasındaki istasyonlar maliyeti artırıyor. Fiyatlar aracılardan kaynaklanıyor kaynaklanıyor. Bu işi böyle götürmek mümkün değil." dedi.

"KİMSE VATANDAŞIMIZI SÖMÜRMEMELİ"

Artan gıda fiyatlarıyla ilgili uyarılarını yineleyen Erdoğan, "Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Hal Yasası konusundaki yasayı devam ettirmekte kararlıyız. Arada ne kadar aracı, komisyoncu olursa o zaman üretici ile tüketici arasındaki bu istasyonlar maliyeti arttırıyor. Diğer olay Hal Yasası ile beraber araçlar devreye girecek, büyük şehirlerimizde modern haller kurulacak. Ürünlerin sağlıklı şekilde halka ulaşması sağlanacak. Kusura bakmasınlar birileri maalesef biz biliyoruz ki, benim vatandaşım, tarımla uğraşan halkım domatesi 2-3 TL'ye satıyor, öbür tarafta 8-9-10 liraya satıldığını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Aracıdan tefeciden kaynaklanıyor. Bizim görevimiz halkına hem sağlıklı ürün yedirmek hem de daha ucuza ürün yedirmektir.

"BU BÖYLE DEVAM EDERSE ET İTHALİNE DEVAM EDERİZ"

Kıymanın fiyatı 37 TL'ye kadar çıktı. Şimdi altına düştü. Bu böyle devam ederse et ithaline devam ederiz. Aracılara fırsat vermeden en ideal şekilde planlamamız lazım. Gıda Tarım Bakanıma da söyledim, burada planlama eksiğimiz olmaması lazım, dedim. Aynı şekilde ürünün hale ulaştırmak, halden en uygun fiyatlarla, sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olmamız lazım.

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