Suç ağı çözüldü, detaylar şoke etti! Devleti 1 milyar lira zarara uğratmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik 7 ilde 'Mahzen-47' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Buna göre; 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet', 'kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması', 'görevi kötüye kullanma' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarını işleyen 51 şüpheli Hatay, Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'da yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında örgüt elebaşları da yer aldı.

KAMUYU 1 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekaletname, reçete, dekont ve senet ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Adana Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Denetim Ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu, 6 bin 532 usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekalet belgesinin kullanıldığı ve kamunun yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

‘KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞECEKLER’

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler, kazdıkları kuyulara düşecekler. Onların oyunlarını bir bir bozacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





