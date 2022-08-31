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Giderek güçlenen iddia: iPhone 14, deprem ve doğal afetlerde iletişimi kolaylaştıracak!

31.08.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 uydu desteğiyle gelebilir! Bildiğiniz üzere son yıllarda artan deprem ve doğal afetler, uydu iletişimi aracılığıyla acil durum hizmetlerinin mutlaka bir akıllı telefonda olması gereken bir özellik haline getirdi. Son çıkan dedikodular, teknoloji devi Apple'ın da bu özelliğin peşinde olduğu yönünde. Öyle ki 7 Eylül'de tanıtılacak olan iPhone 14 serisinde uydu iletişimi ya da uydu bağlantısı özelliğinin yer alabileceği söylentisi giderek güçleniyor. Bu konuda yeni gelişmeler de var.

Giderek güçlenen iddia: iPhone 14, deprem ve doğal afetlerde iletişimi kolaylaştıracak!

İddialara göre Apple, yaklaşmakta olan iPhone 14 serisi için kullanıcılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bağlantı sağlayacak. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre ise son yıllarda artan doğal afetler, uydu iletişimi aracılığıyla acil durum mesajlaşma/arama hizmetlerini mutlaka sahip olunması gereken bir akıllı telefon özelliği haline getirecek.

İPHONE 14 İLE DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE UYDUYLA İLETİŞİM

Apple'ın ise Globalstar isimli bir şirketle bu konuda anlaştığı öne sürüldü. İddialar doğruysa, iPhone 14 kullanıcıları, baz istasyonundan uzak bölgelerde arama yapabilir veya metin mesajı gönderebilir. En önemlisi ise iletişimin zorlaştığı deprem ve doğal afet gibi olaylarda uydu iletişimi aracılığıyla acil durum iletişimi kurabilirler.

Apple'ın 7 Eylül etkinliği için paylaştığı görsellerde de uzaya gönderme yapması, etkinlikte uydu iletişimi özelliğinin tanıtacağının bir kanıtı olarak gösteriliyor.

Apple event

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DONANIM TESTLERİ TAMAMLANDI

Kuo, uydu iletişiminin, iPhone 14'ün seri üretim öncesi test ögelerinden biri olduğunu ve Apple'ın bu özellik için donanım testlerini tamamladığını iddia etti. Ünlü analist, “iPhone 14'ün uydu iletişim hizmeti sunup sunmayacağı, Apple ve operatörlerin iş modelini çözüp çözemeyeceğine bağlı” dedi.

iPhone 14-1

Kuo , aslında Apple'ın iPhone 13'te uydu iletişiminin donanım geliştirmesini tamamladığını söyledi. Ancak Apple bu özelliği iPhone 13 ile birlikte tanıtmadı. Bunun, iş modelinin müzakere edilmemiş olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

HUAWEI VE MEDIATEK DE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Kuo iddialarının arasına, "Huawei, 6 Eylül'de bir etkinlik düzenleyecek ve muhtemelen BDS (BeiDou Uydu Konumlandırma Sistemi) tarafından desteklenen uydu iletişimi üzerinden acil durum mesajlaşma hizmetleri sunacak olan yeni modeli Mate 50'yi duyuracak." ifadesini de sıkıştırdı.

Huawei

Kuo, uydu iletişiminin iPhone'lara gelmesini ve MediaTek ve Huawei'nin çabalarını bu özelliğin telefonların olmazsa olmaz bir özelliği haline geleceğinin kanıtı olarak gösterdi.

ELON MUSK DA BU İŞE GİRDİ

Elon Musk ve T-Mobile, geçtiğimiz günlerde SpaceX'in Starlink uydu interneti ile benzer bir özelliği sunmak için bir araya geldi. İki isim, Coverage Above and Beyond isimli bir plan duyurdu.

Elon

Duyuruya göre, bu plan telefon bağlantısını her yere taşımaya yardımcı olacak. Bu planda SpaceX'in ikinci nesil Starlink uydularından ve operatörün ülke çapındaki orta bant 5G spektrumundan yararlanılacak. Bu şekilde ABD'deki geleneksel hücresel sinyallerin ulaşamadığı çoğu yerde ve hatta daha önce erişilemeyen en uzak konumların çoğunda neredeyse tam kapsama sağlanması hedefleniyor.

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