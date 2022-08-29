HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın karma gerçeklik başlığı! 'Reality One', 'Reality Pro' ve 'Reality Processor' gün yüzüne çıktı

Apple'ın karma gerçeklik başlığı! 'Reality One', 'Reality Pro' ve 'Reality Processor' gün yüzüne çıktı

29.08.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple imzalı karma gerçeklik başlığının söylentileri uzun bir süredir dolaşıyor. Karma gerçeklik başlığı bu kez yapılan ticari marka başvurularıyla gündemde. Dosyalarda 'Reality One', 'Reality Pro' ve 'Reality Processor' adları geçiyor. Başvuruları yapan ise Apple değil. Ancak Apple adına yapıldığını kanıtlayacak bazı ipuçları var.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı! 'Reality One', 'Reality Pro' ve 'Reality Processor' gün yüzüne çıktı

Apple iPhone 14'lerin tanıtılacağı 7 eylül etkinliğine odaklandı. Uzun bir süredir üreteceği konuşulan karma gerçeklik başlığından ise bir süredir yeni bir haber gelmiyordu. Fakat bu sessizlik nihayet bozuldu. Ticari marka başvuruları tespit edildi. Böylece "Reality" bilgisi ortaya çıktı.

APPLE'IN "REALITY" KELİMESİNİ KULLANMA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Bloomberg tarafından tespit edilen ticari marka başvuruları, Apple'ın karma gerçeklik başlığının adına ve markasına "Reality" kelimesini dahil edebileceğini gösterdi. Üç ayrı dosyada "Reality One", "Reality Pro" ve "Reality Processor" isimleri görüldü. Başvurular ise Apple tarafından değil, Immersive Health Solutions, LLC adlı bir şirket tarafından yapıldı. Fakat bu şaşırtıcı olmadı.

2022-08-17T030624Z_449374215_RC22YV9UHYSF_RTRMADP_3_APPLE-MANUFACTURING-VIETNAM

Günün Apple Watch Pro söylentisi: Apple Watch Series 7 ile arasında &quot;büyük&quot; bir fark olacakGünün Apple Watch Pro söylentisi: Apple Watch Series 7 ile arasında "büyük" bir fark olacak

Apple gibi şirketler, planlarını gizli tutmaya yardımcı olmak için bir patent veya ticari marka başvurusunda bulunurken genellikle paravan şirketlerin adlarını kullanıyor. Fakat Delaware merkezli Immersive Health Solutions'ın arkasında büyük bir ipucu saklı. Çünkü Immersive Health Solutions, Corporation Trust Co. tarafından tescil edildi. Corporation Trust Co. ise karma gerçeklik başlığının işletim sistemi olacağı düşünülen realityOS'un başvurusunu yapan paravan şirket olarak biliniyor.

MODEL İSİMLERİ OLABİLİR

“Reality One” ticari markasının başlığın adı olabileceği iddia ediliyor. “Reality Pro” ise, iPhone 14 Pro gibi Apple'ın daha üst düzey özelliklere sahip veya özel geliştirilmiş bir karma gerçeklik başlığı modeli olabilir. Bu arada “Reality Processor” ismi de başlığın işlemcisine ait olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk nedenini açıkladı: Çok ilginç!Elon Musk nedenini açıkladı: Çok ilginç!
Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...
Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı! Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!
Anahtar Kelimeler:
Apple Sanal Gerçeklik Artırılmış Gerçeklik reality
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.