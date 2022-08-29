Apple'ın karma gerçeklik başlığı! 'Reality One', 'Reality Pro' ve 'Reality Processor' gün yüzüne çıktı

Apple iPhone 14'lerin tanıtılacağı 7 eylül etkinliğine odaklandı. Uzun bir süredir üreteceği konuşulan karma gerçeklik başlığından ise bir süredir yeni bir haber gelmiyordu. Fakat bu sessizlik nihayet bozuldu. Ticari marka başvuruları tespit edildi. Böylece "Reality" bilgisi ortaya çıktı.

APPLE'IN "REALITY" KELİMESİNİ KULLANMA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Bloomberg tarafından tespit edilen ticari marka başvuruları, Apple'ın karma gerçeklik başlığının adına ve markasına "Reality" kelimesini dahil edebileceğini gösterdi. Üç ayrı dosyada "Reality One", "Reality Pro" ve "Reality Processor" isimleri görüldü. Başvurular ise Apple tarafından değil, Immersive Health Solutions, LLC adlı bir şirket tarafından yapıldı. Fakat bu şaşırtıcı olmadı.

Apple gibi şirketler, planlarını gizli tutmaya yardımcı olmak için bir patent veya ticari marka başvurusunda bulunurken genellikle paravan şirketlerin adlarını kullanıyor. Fakat Delaware merkezli Immersive Health Solutions'ın arkasında büyük bir ipucu saklı. Çünkü Immersive Health Solutions, Corporation Trust Co. tarafından tescil edildi. Corporation Trust Co. ise karma gerçeklik başlığının işletim sistemi olacağı düşünülen realityOS'un başvurusunu yapan paravan şirket olarak biliniyor.

MODEL İSİMLERİ OLABİLİR

“Reality One” ticari markasının başlığın adı olabileceği iddia ediliyor. “Reality Pro” ise, iPhone 14 Pro gibi Apple'ın daha üst düzey özelliklere sahip veya özel geliştirilmiş bir karma gerçeklik başlığı modeli olabilir. Bu arada “Reality Processor” ismi de başlığın işlemcisine ait olabilir.



