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Gigabit ağınızı kolayca genişletin

01.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kompakt bir tasarıma sahip ve tak çalıştır formunda olan bu ürün saniyeleri içinde ağınızı Gigabit hızına yükseltiyor.

Gigabit ağınızı kolayca genişletin

TL-PA7017 KIT’in kutusunu açınca 2 Powerline adaptör ve 2 tane de ethernet kablosu yer alıyor. Kabloların her biri 2 metre civarında. dolayısıyla raf ya da set üstündeki akıllı televizyon, konsol ya da dizüstü PC’leriniz için yeterli mesafeyi sunuyor diyebiliriz.

Ürün avuç içinde neredeyse kaybolacak kadar ufak boyutlardalar. Oldukça şirin görünüyorlar aslında. İki adaptörün de üzerinde pair tuşu, yani eşleştirme tuşu var. Ek olarak, ikisinde de 3 tane mini led bulunuyor, bu sayede güç ve bağlantı gibi detayları takip edebilirsiniz.

Tak ve çalıştır

Birkaç dakika içinde eşleştirip çalıştırmak kolay. Birbirine yakın mesafelerde prizlere bağlayın, çoklu priz değil ama, ayrı priz. Sonra sırayla “pair” tuşuna 1 saniye basın yeter. İki adaptörde de var. İlkine 1 saniye basılı tuttuktan sonra diğerine de 2 dakika içinde 1 saniye basılı tutmanız yeterli oluyor ve eşleşme sağlanıyor.

Bundan sonra, 1 adaptörü ethernet kablosu aracılığıyla router’ınızın LAN portuna, diğerini de bağlamak istediğiniz elektronik cihazınıza yakın mesafedeki prize takmanız gerekiyor. Sonra da bu adaptöre de ethernet kablosu bağlıyorsunuz ve onu da istediğiniz cihaza takıyorsunuz. Böylece 1 gigabit’e kadar hızın mümkün oldugu bağlantıyı elde ediyorsunuz.

Bir diğer deyişle, internet sağlayıcınızın size sunduğu en yüksek hızı, ev ya da ofisinizin farklı, router’a uzak olan bir noktasında bile performans kaybı olmadan elde edebiliyorsunuz.

Burada 300 metrelik bir mesafeye kadar söz ediliyor, ki bu da çok katlı ofis ya da çok katlı evlerde rahat kullanım anlamını taşıyor.

Oyunları ve filmleri, kesintisiz ve yüksek kalitede deneyimleyin

Bu sayede, yüksek grafik kalitesine sahip ve iyi internet bağlantısı gereksinimi bulunan online oyunları oynayabilir, PC’niz ya da akıllı televizyonunuz üzerinden yüksek çözünürlüklü dizi ve filmleri takip edebilirsiniz.

Ek olarak, daha fazla adaptör alınırsa, daha geniş tek bir ağ da oluşturulabilir. Bunu da belirtelim. Ürünün Tüm HomePlug AV ve AV2 Standart Powerline adaptörleri ile uyumlu oldugunu da eklemekte fayda var.

Cihaz, güç tasarruf moduna da sahip. Kullanımı bitirdiğiniz an, otomatik olarak normal “Çalışma” modundan “Güç Tasarrufu” moduna geçerek enerji tüketimini% 85’e kadar azaltabiliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
internet
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