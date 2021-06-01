Gigabit ağınızı kolayca genişletin

TL-PA7017 KIT’in kutusunu açınca 2 Powerline adaptör ve 2 tane de ethernet kablosu yer alıyor. Kabloların her biri 2 metre civarında. dolayısıyla raf ya da set üstündeki akıllı televizyon, konsol ya da dizüstü PC’leriniz için yeterli mesafeyi sunuyor diyebiliriz.

Ürün avuç içinde neredeyse kaybolacak kadar ufak boyutlardalar. Oldukça şirin görünüyorlar aslında. İki adaptörün de üzerinde pair tuşu, yani eşleştirme tuşu var. Ek olarak, ikisinde de 3 tane mini led bulunuyor, bu sayede güç ve bağlantı gibi detayları takip edebilirsiniz.

Tak ve çalıştır



Birkaç dakika içinde eşleştirip çalıştırmak kolay. Birbirine yakın mesafelerde prizlere bağlayın, çoklu priz değil ama, ayrı priz. Sonra sırayla “pair” tuşuna 1 saniye basın yeter. İki adaptörde de var. İlkine 1 saniye basılı tuttuktan sonra diğerine de 2 dakika içinde 1 saniye basılı tutmanız yeterli oluyor ve eşleşme sağlanıyor.

Bundan sonra, 1 adaptörü ethernet kablosu aracılığıyla router’ınızın LAN portuna, diğerini de bağlamak istediğiniz elektronik cihazınıza yakın mesafedeki prize takmanız gerekiyor. Sonra da bu adaptöre de ethernet kablosu bağlıyorsunuz ve onu da istediğiniz cihaza takıyorsunuz. Böylece 1 gigabit’e kadar hızın mümkün oldugu bağlantıyı elde ediyorsunuz.