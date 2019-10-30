Gine Bissau'da hükümetin feshedilmesine tepki

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau’da Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın hükümeti görevden almasını kanunsuz kabul ettiklerini bildirdi.

ECOWAS’tan yapılan açıklamada, Vaz’ın hükümeti feshetmesinin, 29 Haziran'da düzenlenen Batı Afrika zirvesinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Zirvede, Gine Bissau'da Vaz'ın görev süresinin dolduğu, meşru bir hükümet olmadığını ve anayasal boşluktan kaynaklanan bir kriz riski bulunduğunun gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, Vaz’ın 28 Ekim'de yayımladığı hükümetin feshiyle ilgili kararnamenin "yasa dışı olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, görevden alınan Başbakan Aristide Gomez ve ekibine tam destek verildiği ve Gomez’in kabinesiyle 24 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarını devam ettirmesi gerektiği vurgulandı.

Seçimlerden 3 hafta önce, söz konusu sürecin durdurularak ülkenin daha fazla kaosa itilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Seçim sürecinin düzgün takibine engel olan herkes, yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Vaz, pazartesi yayımladığı kararnameyle "cumhuriyet kurumlarının normal işleyişini önleyen ciddi siyasi kriz gözlemlediği" gerekçesiyle hükümetin görevine son vermişti.

