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Gine Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló kimdir? Umaro Sissoco Embaló kaç yaşında?

02.02.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gine Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló 27 Şubat 2020'de makama geldi. Afrika ülkesi olan Gine-Bissau'da 27 Şubat 2020'den beri devlet başkanlığı makamında bulunan Umaro Sissoco Embaló 23 Eylül 1972 doğumludur. 18 Kasım 2016 - 30 Ocak 2018 tarihleri boyunca Gine-Bissau Başbakanlığı yaptı.

Gine Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló kimdir? Umaro Sissoco Embaló kaç yaşında?

Gine Bissau doğumlu Gine Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló 50 yaşındadır. Lizbon Teknik Üniversitesi Yüksek Sosyal ve Siyasal Bilimler Enstitüsü'nden Uluslararası İlişkiler ve Madrid Complutense Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkilerde Siyaset Bilimi ve Doktora Yüksek Lisans dereceleri ile mezun oldu. Birçok dil bilen Gine Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló Aralık 2019'daki seçimlerde oyların yüzde 53,55'ini aldı ve devlet başkanı oldu.

UMARO SİSSOCO EMBALO KİMDİR?

Portekizce ve İspanyolca bilen Gine Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili'ye hakimdir. Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló askeri alanda İspanya Ulusal Savunma Merkezi'ndeki Ulusal Savunma Araştırmaları ve Brüksel'deki Telekomünikasyon, Tel Aviv, Johannesburg, Japonya ve Paris'te devam eden Ulusal Güvenlik konularında üstlendiği taahhütlerde bulundu. Tuğgeneral rütbesine yükseldi.

Afrika ve Ortadoğu konularında ve savunma, uluslararası iş birliği ve gelişme konularında uzman haline geldi. Umaro Sissoco Embaló, eski Afrika İşleri Bakanıdır.18 Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı José Mário Vaz tarafından Başbakan olarak atandı. Ardından 13 Aralık 2016'da kabinesini kurdu.

İki hafta önce istifasını açıklayan Embaló, 30 Ocak 2018'de resmî olarak makamdan ayrıldı ve görevi, Artur Silva'ya bıraktı. 2019'da devlet başkanlığı seçimlerinde aday oldu. Kasım 2019'daki turda en çok oyu aldı ve iki adaydan biri olarak ikinci tur çıktı. Aralık 2019'daki seçimlerde ise oyların yüzde 53,55'ini aldı ve Gine-Bissau'un yeni devlet başkanı oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
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