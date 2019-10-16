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Gine'de protesto gösterisi: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine imkan verecek anayasa değişikliği referandumu önerisine karşı çıkanların düzenlediği gösterilerde, 8 kişi yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Gine'de, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine imkan tanıyacak anayasa değişikliği referandumu önerisine karşı yapılan gösterilerde, 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları (STK), işçi sendikalarından binlerce kişinin katıldığı ve başkent Konakri'de başlayarak ülkenin birçok kentine yayılan protesto gösterilerine polis, biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Eski Ulusal Uzlaşma Bakanı Bah Oury, pazartesi gününden bu yana şiddet olaylarında 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Oury, Gineli yetkililere "anayasa değişikliğinden vazgeçme" çağrısında bulundu.

Protestoyu organize eden Anayasanın Korunması için Ulusal Cephe (FNDC) tarafından yapılan açıklamada, protestolarda en az 70 kişinin yaralandığı, 100'den fazla göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, gösterilerde ölen kişilerin isimleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

- Gösterilerin organizatörleri hakim karşısında

Diğer yandan, FNDC üyesi 8 kişinin hakim karşısına çıktığı öğrenildi.

Konakri Dixinn Asliye Mahkemesinde, FNDC'nin Koordinatörü Abdourakhmane Sano ve 7 kişi daha kapalı duruşmada ifade verdi.

Sano ve diğer FNDC mensupları, 12 Ekim'de "kamu güvenliğine zarar vermek" suçundan tutuklanmıştı.

En fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilmenin olduğu ülkede, ikinci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, parti üyelerinden üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.

Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelmiş, 2015'te yeniden seçilmişti.

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