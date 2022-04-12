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Giresun'da 17 yıllık çifte cinayetin sırrı çözüldü

12.04.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da 17 yıl önce kaybolduktan sonra 1 ay araylar ölü bulunan Habip Güneş ve Erdal Şenol cinayetlerinin aydınlatılması için yeniden çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, Güneş ve Şenol'un ölü olarak bulunmasıyla ilgili aranan şüpheli M.A.A.'nın geçen yıl işlediği başka suçtan tutuklandığı ortaya çıktı. Derinleştirilen soruşturmada Şenol'un, Güneş'i öldürdükten sonra M.A.A. tarafından öldürüldüğü değerlendiriliyor.

Giresun'da 17 yıllık çifte cinayetin sırrı çözüldü

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Döngeri Köyü Karasay obasında çobanlık yapan Habip Güneş, 2005 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarıyla yapılan aramalarda Güneş, ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. Bir ay sonra aynı köyde kaybolan Erdal Şenol da ölü olarak bulundu.

ŞÜPHELİNİN CEZAEVİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayetlerin aydınlatılması için yıllar sonra Giresun JASAT ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yeniden çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalar ve teknik takip neticesinde şüpheli olarak M.A.A. ismine ulaşıldı. Cinayet şüphelisi M.A.A.'nın 1 yıl önce Ordu'da işlediği bir başka suçtan dolayı tutuklandığı ortaya çıktı.

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DÖRT KİŞİ DAHA YAKALANDI

Derinleştirilen soruşturmada cinayetlerle bağlantısı olduğu şüphesiyle C.A., N.A, T.Ş., ve A.Ş. de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 367 tabanca fişeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 tüfek fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve 36 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Çifte cinayetle ilgili elde edilen bulgulara göre Erdal Şenol'un, Habib Güneş'i öldürdükten sonra M.A.A. tarafından öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun
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