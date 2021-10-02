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Giresun'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

02.10.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Giresun'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Bulancak ilçesinde bağlı Küçüklü köyünde meydana geldi.

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KALDIRIMA ÇARPTI

Cevdet Oturak’ın (44) kontrolündeki hafif ticari araç Bulancak ilçesinden Merkez ilçesi istikametinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aracın sürücüsü Cevdet Oturak, olay yerinde kalbinin durması üzerine kaldırıldığı Giresun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Nazlı Oturak (39), Murat Selim Oturak (6) ve Ali Asaf Oturak (3) yaralandı.

Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun
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