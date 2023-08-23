Giresun'da feci kaza! Dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var

İlçenin Karabulduk köyünde Hüseyin K. (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metreden dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Giresun Belediyesi itfaiyesi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildekilerden Halime K.'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar Hüseyin, Hasan (23), Furkan (18) ve Hanife K. olay yerindeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hüseyin ve Hasan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)