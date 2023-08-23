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  4. Giresun'da feci kaza! Dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da feci kaza! Dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var

23.08.2023 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Giresun'da feci kaza! Dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var

İlçenin Karabulduk köyünde Hüseyin K. (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metreden dere yatağına devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Giresun Belediyesi itfaiyesi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildekilerden Halime K.'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar Hüseyin, Hasan (23), Furkan (18) ve Hanife K. olay yerindeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hüseyin ve Hasan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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