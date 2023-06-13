Giresun'da kaybolan 16 yaşındaki genç kızın cesedi sahilde bulundu

Giresun'un Eynesil ilçesinde, dün evden çıkan Halil Gürel Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Dilek A., geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Dilek A. için ekipler arama çalışması başlattı. Dilek A.'nın en son Eynesil Kalesi mevkisinde görüldüğü belirlenince, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler, sahilde deniz fenerinin yakınında Dilek A.'nın cep telefonuna ulaştı. Telefonda 'Bazen seni yıkan şeyler' yazılı nota rastlayan polis, Sahil Güvenlik ekiplerini bilgilendirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Dilek A.’nın deniz kıyısına yakın bir noktada cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarın Dilek A.'nın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

