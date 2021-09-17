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Giresun'da selin vurduğu okullarda eğitime bir gün ara

17.09.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada sel taşkınlarından etkilenen okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildiği, tedbir amaçlı bazı yollarında ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Giresun'da selin vurduğu okullarda eğitime bir gün ara

Giresun Valiliği selden etkilenen okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Giresun İl Merkezinde Batlama Deresi Vadisi’nin yüksek kesimlerine ani yağan yağmur sonrasında, ilimiz Merkez Çaldağ Köyü’nde bulunan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu’nun yanında bulunan deredeki su seviyesi, ana yoldan okula ulaşımı sağlayan köprünün üzerine ve okulun bahçesine kadar yükselmiştir. Köprü İl Özel İdaresi ve İl AFAD yetkililerince güvenlik açısından araç trafiğine kapatılmış olup su seviyesinin düşmesinden sonra gerekli teknik inceleme yapılacaktır. Bu nedenle Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim öğretime, Cuma günü olmak üzere bir gün süreyle ara verilmiştir. Dere yatağındaki su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla birlikte, AFAD, Jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerekli olan yerlere anında müdahale edilmiştir. Zamanında alınan önlemler sayesinde vadide kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış olup bölgede gerekli önlemler alınarak, olabilecek muhtemel taşkınlara karşı da ekipler hazır olarak bekletilmektedir."

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
sel Giresun
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