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Giresun'daki sel felaketi sonrası kritik uyarı! 'Akşama kadar sürecek'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 10:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da dün 16.00- 21.00 saatlerinde şiddetlenen yağışın 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.

Giresun'daki sel felaketi sonrası kritik uyarı! 'Akşama kadar sürecek'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun’da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin’de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."

(DHA)

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