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Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi böyle götürdü! Korku dolu anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 01:37 | Son Güncelleme

Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken sel, önüne kattığı her şeyi sürükledi.

Giresun'un Dereli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taştı. İlçe merkezi göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

SABAH SAATLERİNDE DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKMÜŞTÜ

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollar göle dönerken, 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Bir araç çöken duvarın altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı. (İHA)

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