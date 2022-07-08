Giresun, Gümüşhane ve Hakkari 2022 güncel Kurban Bayramı namazı saatleri! Giresun, Gümüşhane ve Hakkari bayram namazı saat kaçta?

Her bayram öncesi vatandaşlar bayram namazı saatlerini öğrenip, saatlerini ona göre ayarlıyorlar. Bu sene de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tıpkı diğer yıllarda olduğu gibi vatandaşlar bayram namazı saatlerini sorguladı. Diyanet il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Açıklamaya göre Giresun, Gümüşhane ve Hakkari illerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saatleri!

GİRESUN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Giresun bayram namazı saatleri, Diyanet tarafından paylaşılan 2022 Kurban Bayramı namazı saatleri sonrasında belli oldu. Giresun'da bayram namazı sabah saat 05.38'de kılınacak.

GÜMÜŞHANE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Gümüşhane bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet'in paylaştığı bilgilere göre Giresun'da bayram namazı sabah saat 05.35'te kılınacak.

HAKKARİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Hakkari bayram namazı saatleri, 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Hakkari'de bayram namazı saat 05.25'te kılınacak.

