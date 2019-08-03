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Giresun Üniversitesi'nden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü: - "Terörü destekleyen övücü söylemlerin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında yer alamayacağı hem AİHM hem de AYM kararlarında esasa bağlanmışken böyle bir kararı Giresun Üniversitesi olarak kabul etmemiz mümkün değildir"

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesince, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, devletin 2016 yılında, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak adına, teröre ve hendek olaylarına karşı yürüttüğü haklı ve yasal mücadeleyi itibarsızlaştırmak için yayınlanan sözde barış bildirisine imza atarak terör örgütlerine destek veren kişilerin, bu davranışlarını ifade özgürlüğü olarak kabul eden Anayasa Mahkemesi'nin kararını şaşkınlıkla izlenildiği belirtildi.

Kararın, vatanı korumak için canını hiçe sayan şehitlerin ve terör örgütlerinin saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden vatandaşların aziz hatıralarını derinden yaraladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katliam, kıyım ve sürgün gibi kelimeleri kullanarak devletin vatandaşlarına karşı asli görevini yapmasını zora sokarak, terör örgütünün özellikle Doğu ve Güneydoğu'da halka uyguladığı kıyımı ve katliamı görmezden gelerek kamuoyu önünde yapılanları meşrulaştırma çabasına giren bir güruhun, yine masum vatandaşların haklarını korumakla görevli devletin en üst adli organlarından biri tarafından mazur görülmesi akıllara ziyan bir durumdur."

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın, bazı çevreleri daha da cesaretlendirebileceği ve önü alınamayacak olayların yaşanmasına yol açabileceği aktarılarak, "Terörü destekleyen övücü söylemlerin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında yer alamayacağı hem AİHM hem de AYM kararlarında esasa bağlanmışken böyle bir kararı Giresun Üniversitesi olarak kabul etmemiz mümkün değildir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
AYM Giresun Üniversitesi hak ihlali tepki

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