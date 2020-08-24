Giresun'a giden CHP heyeti: 'HES'ler, dere yatağında yapılaşma, derelerden kum çekilmesi felaketi getirdi'

Giresun'daki sel felaketiyle ilgili CHP bölgeye heyet gönderirken, HDP Meclis araştırması istedi. Bölgede incelemelerde bulunan CHP heyeti, bazı tespitlerde bulundu. Buna göre "HES'ler ve dere yatağında yapılaşma sele neden oldu ve çöken menfez ile ilgili 1 yıl önce yapılan uyarı dikkate alınmadı." Giresun'un ağırlıklı olarak Dereli ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından, CHP milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan bir heyet, can ve mal kaybına yol açan sel felaketinin nedenlerine ilişkin incelemelerde bulundu. CHP heyeti, son yıllarda tartışma yaratan hidroelektrik santralleri (HES) ile dere yataklarının dar alanlara hapsedilmesi, yapılaşmaya açılan dere yataklarının değiştirilmesi, Karadeniz Sahil yolu nedeniyle deniz ile kara arasına beton setler çekilmesi ve dere yataklarından kum ile çakıl çekilmesinin sel felaketine zemin hazırladığı tespitinde bulundu. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile bölge milletvekilleri Uğur Bayraktutan, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Adıgüzel, Kemal Zeybek ve Necati Tığlı'dan oluşan heyet, Tirebolu-Doğankent karayolunda çöken menfezin altından kum çekildiği ve çökme tehlikesi olduğuna ilişkin 1 yıl önce yapılan uyarıların ise dikkate alınmadığı görüşüne yer verdi.

HDP ise bölgede son 18 yılda yaşanan sel felaketinin nedenlerinin araştırılması için konusunda Meclis araştırma önergesi verdi. Giresun'daki sel ve onun yol açtığı heyelan nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi ise halen kayıp. Sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemelerde bulundu. '**Kader değil cinayet**' CHP heyetinde yer alan milletvekilleri BBC Türkçe'ye değerlendirmelerde bulundu. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, felaketin büyümesinin en önemli nedenlerinin doğanın dengesinin insan müdahalesi ile bozulmasından kaynaklandığına işaret etti. HES'ler ve dere yataklarının yapılaşmaya açıldığına, derelerden kum ile çakıl çekildiğine, Karadeniz sahil yolu nedeniyle deniz ile kara arasına yaklaşık 600 kilometrelik bir set çekildiğine işaret eden Bayraktutan, şu görüşleri dile getirdi: "Biz bile bile aynı hataları yapıyoruz. Geçen yıl sel felaketi Artvin'deydi, şimdi Giresun'u vurdu. Ben daha önce hayatımda böyle bir şey görmedim; Dereli'nin ana caddesinde 10 metre yüksekliğinde, 1-1.5 km uzunluğunda toprak taş, ne varsa getirmiş. Karadeniz'de doğayla oynamanın sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Bu bir kader değil, cinayet. Karadeniz'in öbür yakasında da başka ülkeler var. Oralarda neden böyle bir felaket olmuyor? Bu bölgede sıkıntı var, HES'ler, Karadeniz Sahil yolu, devlet aracılığıyla yapılan yanlış orman kesimleri, açılan yeni çay veya fındık bahçeleri, hepsi felaketi getiriyor. Kıvrımlı akan dere yataklarını değiştiriyorlar, dik hale getiriliyor, HES'ler nedeniyle dereler 2-3 metrelik bir yere hapsediliyor."

'Ekonomiye katkısı yok' Türkiye'deki tüm HES'lerin Türkiye ekonomisine katkısının yüzde 2'nin altında olduğunu belirten Bayraktutan, Giresun'da bulunan 38 HES'in ekonomiye bir katkısının olmadığına işaret etti. Bayraktutan, Dereli'deki 150 dolayındaki işyeri ve evin tamamının selden etkilendiğini belirterek, yurttaşların zararlarının bir an önce devlet tarafından tazmin edilmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, doğanın dengesini bozan yapılaşma ve projelere derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti. Torun, neredeyse "bir karış" suyun üzerine bile HES yapıldığını belirterek, doğanın yapısını bozan projelere son verilmesine dönük bir master plan hazırlanması gerektiğini vurguladı. Öztunç: Çöken menfezle ilgili 1 yıl önce yapılan uyarı dikkate alınmadı CHP'nin doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan askeri aracın geçişi sırasında çöken Doğankent-Tirebolu arasındaki menfezle ilgili CHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci'nin 1 yıl önce yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını ifade etti. Öztunç, Cebeci'nin, 4 Temmuz 2019'da İl Genel Meclisi Başkanlığı'na, menfezin üzerinde yer aldığı Harşit Vadisi'nde dere yatağından kum çekilmesi nedeniyle dere tabanında 25-35 metre çökme yaşandığı ve bu nedenle menfezin çökebileceği uyarısını içeren dilekçe sunduğunu, ayrıca bu konuda bir de sunum yaptığını ifade etti.