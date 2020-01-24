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Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:49 | Son Güncelleme

Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan köyünde Ömer Faruk Karaca'ya (52) ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, evin bazı bölümlerinde de çökmeler meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bulancak Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, evin enkazında yaptıkları incelemede, Karaca'nın cesedini buldu.

Karaca'nın cenazesi, Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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1 ölü Bulancak giresun yangın

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