HABER

Giresun’dan kaçan terörist Tunceli’de öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında 12 Eylül 2018 günü çıkan çatışmada kaçan ve Tunceli’ye geçtiği belirlenen 6 PKK’lıdan biri olan ve ‘Terörden Arananlar Listesi’nde ’Gri’ kategoride aranan ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras, Tunceli’de süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1’i olduğu tespit edildi.2014 yılında örgüte katıldığı belirlenen terörist ‘Terörden Arananlar Listesi’nde ’Gri’ kategoride aranan ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras’ın 2018 yılında Karadeniz bölgesinde büyük darbe alan örgüte yardım için gelen grupta olduğu, Yağlıdere ilçesi kırsalında çıkan çatışmada ölen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in grubunda yer aldığı çatışmanın ardından tekrardan Tunceli’ye döndüğü bilgisine ulaşıldı.Örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığı ve birçok olaya karıştığı belirlenen Avras, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan terörden arananlar listesinde ’Gri’ kategoride 300 bin lira ödül ile aranıyordu.Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik yapılan operasyondan ölü ele geçirilen 4 teröristten 1’inin Abdülkerim Avras olduğu açıklandı.

Giresun’dan kaçan terörist Tunceli’de öldü

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında 12 Eylül 2018 günü çıkan çatışmada kaçan ve Tunceli’ye geçtiği belirlenen 6 PKK’lıdan biri olan ve ‘Terörden Arananlar Listesi’nde ’Gri’ kategoride aranan ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras, Tunceli’de süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1’i olduğu tespit edildi.
2014 yılında örgüte katıldığı belirlenen terörist ‘Terörden Arananlar Listesi’nde ’Gri’ kategoride aranan ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras’ın 2018 yılında Karadeniz bölgesinde büyük darbe alan örgüte yardım için gelen grupta olduğu, Yağlıdere ilçesi kırsalında çıkan çatışmada ölen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in grubunda yer aldığı çatışmanın ardından tekrardan Tunceli’ye döndüğü bilgisine ulaşıldı.
Örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığı ve birçok olaya karıştığı belirlenen Avras, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan terörden arananlar listesinde ’Gri’ kategoride 300 bin lira ödül ile aranıyordu.
Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik yapılan operasyondan ölü ele geçirilen 4 teröristten 1’inin Abdülkerim Avras olduğu açıklandı.

Giresun’dan kaçan terörist Tunceli’de öldü

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı
Mersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (3) - YenidenMersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (3) - Yeniden
Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Salih aranıyorDicle Nehri'nde akıntıya kapılan Salih aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.