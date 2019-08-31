"Giresunlular Şühedanın İzinde" anma programı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Giresun Federasyonu tarafından Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da anma etkinliği yapıldı.

İscehisar'ın Doğanlar köyünde bulunan Giresunlular Şehitliği'nde düzenlenen "Giresunlular Şühedanın İzinde" anma programında, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere Türk bayrağı çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, Giresunlular Şehitliği'ndeki kahramanların vatan, bayrak ve ezan için canlarını feda ettiğini söyledi.

Ülkenin her bölgesinin kahraman, vatansever, vatanı ve milleti için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak vatandaşlarla dolu olduğunu belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Giresunlular Şehitliği'nde bu sene geçen yıllara göre çok büyük coşku var. Önümüzdeki yıllarda da bu kutlamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz çünkü şehitlerimizi mutlaka yad etmemiz gerekiyor. Madem onlar bu vatan ve millet için canlarını seve seve feda ettiler, bizim de onlara karşı vicdan ve tarih borcumuz var. Hem onları burada yad etmek hem de gelecek nesillere bir mesaj vermek için burada toplanmamız lazım çünkü bu topraklardan düşmanı atan, özellikle iman gücü, birlik, beraberlik ve kardeşlik olmuştur. İnşallah, bizde ilelebet birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirerek Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacağız."