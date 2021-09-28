GİYAD'dan Kızılay ile kan bağışı kampanyası

26 Eylül 2021 Pazar günü 12.30-20.00 saatleri arasında Cennet Yürüyüş Yolu’nda yapılan kan bağışı kampanyasında 104 ünite kan verildi. Dört Kızılay personelinin bir çadır ile görev yaptığı kampanya yaklaşık 7 saat 30 dakika sürdü.

GİYAD Başkanı Bayram Erdem, "Kan bağışında bulunan hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Aziz Türk milleti, bu zor günlerinde ekmeğini bölüştüğü gibi kanını da bölüşerek cana can olmaktadır. Pandeminin oluşturmuş olduğu şartlar nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kan bağışında bir düşüş yaşanıyor. Koronavirüs dışındaki hastalıklar, kazalar, belirlenmiş ameliyatlar nedeniyle kan ihtiyacı sürüyor. Sürekli kan alınması gereken talesemi, lösemi hastaları gibi insanlar var. Bunların da talepleri ihtiyaçları devam ediyor. ‘Senin 15 dakikan, başkasının bir ömrü olsun’ diyerek tüm hemşerilerimizi kan bağışı yapmaya, KANDOSTU olmaya davet ettik. Başta GİYAD üyelerimiz olmak üzere, Gümüşhaneli hemşerilerimiz davetimize icabet ederek bu anlamlı kampanya destek oldular. Programımızda kan bağışlamaya ve bizleri ziyarete gelen kıymetli misafirlerimize Gümüşhane’mizin yöresel ürünlerinden 20 kilo Pestil Köme ve 400 adet doğal kuşburnu meyve suyu ikramı yapıldı” dedi.

Erdem, "Bu anlamlı kampanyaya destek veren başta GÜSİAD Başkanımız, İBB Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın'a, Prof. Dr. Oktay Yıldız'a, Kral Pestil-Köme Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir'e, Mutlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Hamzaoğlu'na, GÜDEF Genel Başkanımız Bayram Demir'e, Güdef Başkan Vekillerimiz Mali Müşavir Hıdır Daştan ve Muhammer Özkan’a, Gümüş Mühendislik ve Mimarlık Yönetim Kurulu ve ayrıca ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya'ya, Avukat Mustafa Korkut'a, program boyunca emek veren Adem Dede'ye, Yusuf Tarık Yetim'e, Mustafa Orakçı'ya, Bayram Kaya'ya, Yüksel Eryılmaz'a, Ufuk Oğur'a, Bayram Fatih Yalçın'a, Rıdvan Yılmaz'a, Turan Dereli'ye, Davut Değirmenci'ye, Necati Kaya'ya, Muzaffer Yalçın'a, Semih Tanguroğlun'a, Bilal Aydın'a, Gürkan Yıldız'a, Vedat Yalçın'a, Tuğrul Yıldız'a, Fatih Efe'ye, Mehmet Yetim'e, Yüksel Kaya'ya, Selahattin Altıparmak'a, Sinan Altıparmak'a, Reşat Sağırkaya'ya, İdris Dereli'ye, Sezai Efe'ye, İsmail Oğur'a, Ahmet Nezir Oğur'a, Engin Orakçı'ya, Necmeddin Eryılmaz'a, Kemal Ulutaş'a, Timur Şahin'e, Davut Ficil'e, Hüseyin Kaya'ya, Şafak Gündüz'e, Dr. Necmeddin Mutlu'ya, Fırat Aras'a ve tüm yönetimimize, üye ve gönüllülerimize teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" dedi.





