Giyim tarzın ne kadar cesur?

1/8
Alışverişe çıktığında ilk hangi mağazaya yöneliyorsun?
Herkesin bildiği, klasik mağazalar.
Trendleri takip eden ama çok da abartmayan mağazalar.
Özgün parçalar satan butikler.
2/8
Sabah hazırlanırken ne kadar zaman harcıyorsun?
3/8
Hangi desen seni daha çok tanımlar?
Düz renkler ve minimal tasarımlar.
Çizgiler ya da hafif geometrik desenler.
Çiçekler, hayvan baskıları ya da etnik desenler.
Neon baskılar, 3D efektler ya da hiçbir yerde bulunmayan özel tasarımlar.
4/8
Peki, makyaj konusunda nasılsın?
Hafif bir fondöten, rimel ve dudak nemlendiricisi yeter.
Simler, taşlar, grafik eyeliner!
Renkli farlar, ışıltılı dudaklar.
Gözleri vurgulayan bir eyeliner ve hafif allık.
6/8
Gardırobunu açtığında ne görüyorsun?
Beyaz gömlekler, siyah pantolonlar ve basic tişörtler.
Trend parçalar ve uyumlu kombinler.
Desenli ceketler, renkli elbiseler ve göz alıcı aksesuarlar.
Parlak kumaşlar, sıra dışı kesimler ve abartılı detaylar.
7/8
Sence moda ile aran nasıl?
Trendleri ara sıra kontrol ederim ama körü körüne takip etmem.
Moda defilelerini takip etmem.
Moda benim için bir yaşam biçimi!
Moda haftalarını takip ederim, sevdiğim tarzları denemekten korkmam.
8/8
Sona geldik! Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
Her zaman düzenli ve şık.
Renkli ve enerjik, dikkat çeken biri.
Modayı takip eden ama abartmayan biri.
Çılgın, iddialı ve her zaman sahnede!