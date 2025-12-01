Giyim tercihlerine göre ne kadar kış insanısın?

Hazır mevsim gelmişken kış insanı mısın öğrenelim dedik!

1/8 İşe gideceğin sabah hava soğuk ama hava durumuna baktığında öğleden sonra sıcaklık yükseliyor diyelim. Yanına bir şey alır mısın? Mont alırım. Ne olur ne olmaz. Valla hava durumuna güven olmaz. Ceket alırım. Belki triko kazak giyerim. İş yerinde çıkarırım. Amaaan, bana yük olur valla taşıyamam mont falan.

2/8 Rüzgarlı havalarla aran nasıl? Çoook severim. Hele ki kalın giyindiysem! Severim ama o kadar da değil. Pek sevmem ya. Hava rüzgarlıysa hiç dışarı çıkmam.

3/8 Hızlıca cevap vermeni istiyoruz: İlk baktığında sana huzur veren bir görsel seçer misin?

4/8 Kış aylarında bir mekana gittiğinde polar istiyor musun? Muhakkak isterim. Hava soğuk ise elbette isterim. Polar isteyecek kadar soğuk havalarda evde oluyorum ben.

5/8 Kaç tane botun var? 3-4 tane var. 2 tane var. Yeter de artar bile. 1 tane var. Her mevsim spor ayakkabı tercih ediyorum.

6/8 Bu aylarda kombin yaparken en çok hangi parçada kararsız kalıyorsun diye sorsak? Kesinlikle kaban seçerken kararsız kalıyorum. Beni sıcak tutabilecek pantolon arayışında oluyorum. Bere. Kullanmayı hiç sevmiyorum ama mecbur. Çorap. Hiç sevmiyorum kalın çorap giymeyi ya...

7/8 Kışlık alışverişi yaparken sepetine attığın üründe ilk neye bakıyorsun? Sıcak tutar mı diye bakarım. Kumaşın kalitesi elbette. Fotoğraflarda güzel çıkar mıyım diye sorguluyorum. Bana yakışıp yakışmaması önemli sadece.