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  4. Giysi kumbarasından akılalmaz hırsızlık! Bir dakika içinde boşalttılar

Giysi kumbarasından akılalmaz hırsızlık! Bir dakika içinde boşalttılar

29.07.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da biri çocuk 3 kişinin giysi kumbarasından yaptıkları hırsızlık cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun kumbaranın içindeki kıyafetleri çalarak kendisini bekleyenlere verdiği görülürken yaklaşık bir dakika içerisinde kumbaradaki bütün kıyafetlerin boşaltıldığı öğrenildi. Esnaf Erhan Görgün, çocukların hırsızlıkta kullanılması ve içine girilmesinin tehlikeli ve bu kumbaraya sokulmalarının yanlış olduğunu belirtti.

Giysi kumbarasından akılalmaz hırsızlık! Bir dakika içinde boşalttılar

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ne motosiklet ile gelen biri çocuk 3 kişi giysi kumbarasından hırsızlık yaptı. Belediyenin yerleştirdiği giysi kumbarasına giren çocuk, içi kıyafet dolu poşetleri çıkararak kendisini bekleyenlere uzattı. 2 şüpheli, çocuktan aldıkları giysi dolu poşetleri motosiklete bağlı çek çek arabasına koydu.

BİR DAKİKADA KUMBARAYI BOŞALTTILAR

Yoldan geçenlere aldırmadan yaklaşık bir dakika içerisinde kumbaradaki bütün kıyafetleri alan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakini Remzi Birdanlı, bu kıyafetlerin ihtiyaç sahipleri için bağışlandığını, hırsızlığı yapanların affedilmemesi gerektiğini söyledi. Esnaf Erhan Görgün ise, çocukların hırsızlıkta kullanılması ve içine girilmesi tehlikeli bu kumbaraya sokulmasının yanlış olduğunu belirtti.

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(DHA)

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Avcılar
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