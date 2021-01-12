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  4. Giysilere yapışan sakız nasıl çıkarılır? Mucize etki yaratan sirkeli çözüm!

Giysilere yapışan sakız nasıl çıkarılır? Mucize etki yaratan sirkeli çözüm!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 08:23 | Son Güncelleme:
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En sevdiğiniz kıyafetinize yapışan sakızdan kurtulmak ne yazık ki pek kolay değil gibi görünüyor ancak, çok fazla iş yapmadan veya kumaşı bozmadan da giysilerdeki sakızdan kurtulmanın yöntemleri var.

Elinizden geldiğince kıyafetinizdeki sakız lekesini gidermeye çalıştınız ancak bu iğrenç görüntüden bir türlü kurtulamadıysanız sizin için bir araya getirdiğimiz önerileri henüz uygulamadınız demektir.

Giysilerden sakızı çıkarmaya çalışabileceğiniz birkaç püf noktası ve teknik var.

SİRKELİ ÇÖZÜM

1 dakika boyunca bir kase sirkeyi mikrodalgada ısıtın. Kumaşı sirke kabına batırın ve eski bir diş fırçasıyla sakızı ovalayın.

ISI ÇÖZÜMÜ

Sakızı saç kurutma makinesiyle ısıtın ve plastik bir bıçakla kazıyın. Kalıntıya bir parça ağrı kesici krem koyun ve üzerini fermuarla ovun.

SOĞUK ÇÖZÜM

Buz küplerini 30 dakika sakızın üzerine koyun. Kumaşı düz bir yüzeye taşıyın ve donmuş sakızı bir bıçakla kazıyın.

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