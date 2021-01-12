Giysilere yapışan sakız nasıl çıkarılır? Mucize etki yaratan sirkeli çözüm!

Elinizden geldiğince kıyafetinizdeki sakız lekesini gidermeye çalıştınız ancak bu iğrenç görüntüden bir türlü kurtulamadıysanız sizin için bir araya getirdiğimiz önerileri henüz uygulamadınız demektir.

Giysilerden sakızı çıkarmaya çalışabileceğiniz birkaç püf noktası ve teknik var.

SİRKELİ ÇÖZÜM

1 dakika boyunca bir kase sirkeyi mikrodalgada ısıtın. Kumaşı sirke kabına batırın ve eski bir diş fırçasıyla sakızı ovalayın.

ISI ÇÖZÜMÜ

Sakızı saç kurutma makinesiyle ısıtın ve plastik bir bıçakla kazıyın. Kalıntıya bir parça ağrı kesici krem koyun ve üzerini fermuarla ovun.

SOĞUK ÇÖZÜM

Buz küplerini 30 dakika sakızın üzerine koyun. Kumaşı düz bir yüzeye taşıyın ve donmuş sakızı bir bıçakla kazıyın.

