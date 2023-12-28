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Gizem'in katilinin cezası düştü, babasından yürek yakan tepki: İçimiz yanıyor geceleri kalkıp ağlıyoruz

28.12.2023 19:46 | Son Güncelleme:
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Burdur'da eski sevgilisi Gizem Canbulut'u öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapse çarptırılan Eren Yıldız'ın cezası, haksız tahrik indirimini az bulan Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Yıldız'ın cezası, bu kez 18 yıl 4 aya düştü. Karara acılı baba Hasan Canbulut tepki gösterdi. Canbulut, "İçimiz yanıyor. Geceleri kalkıp ağlıyoruz" dedi.

Gizem'in katilinin cezası düştü, babasından yürek yakan tepki: İçimiz yanıyor geceleri kalkıp ağlıyoruz

Bucak ilçesinde 2021 yılı mart ayında eski sevgilisi Gizem Canbulut'u bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Eren Yıldız, bu yıl mart ayında görülen karar duruşmasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 20 yıl hapse mahkum edildi. Eren Yıldız'a verilen ceza, uygulanan 'haksız tahrik' indiriminin az olduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu.

Bozma kararı sonrası Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ilk duruşması, yapıldı. Eren Yıldız'ın SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada, Gizem Canbulut'un annesi Nursel, babası Hasan, ağabeyi İbrahim, kız kardeşi Begüm Canbulut, ablası Ayşeana Pişgin, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da yer aldı.

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'İFADELERİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Duruşmada Gizem Canbulut'un ailesi, Yargıtay'ın bozma kararına katılmadıklarını belirterek, sanığın 'haksız tahrik' uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Baba Canbulut, "Sanığın ifadeleri suçtan kurtulmaya yönelik. Madem olay yerine hazırlıksız gitti, bıçağı kim verdi? Madem yanında bıçak yoktu ona bıçağı verenin de yargılanması gerekmektedir" dedi.

'KEŞKE BU HİKAYE BÖYLE BİTMESEYDİ'

Sanık Yıldız ise "Rahmetliyle ilk tanıştığımda bana '18 yaşındayım' dedi. Madem, Gizem 17 yaşındaydı neden bana kendisi ve ailesi tarafından 18 yaşında olduğu söylenerek, nişan hazırlığı yaptık? O dönemde Gizem'in doğum gününü kutladık. Pastanın üzerinde 18 yazıyordu. 18 yaşında biliyordum" diye konuştu.

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Savcı, mütalaasında sanık Yıldız'ın 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Yıldız, "Keşke bu hikaye böyle bitmeseydi. Çok pişmanım, çok üzgünüm" dedi.

Mahkeme heyeti, önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum ettiği sanık Yıldız'ın cezasını, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 18 yıl 4 aya indirdi.

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'HALA PLANLAYARAK İŞLENMİŞ BİR CİNAYET OLDUĞUNU GÖRÜŞÜNDEYİZ'

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Canbulut ailesinin avukatı Süleyman Uysal, "Gizem ve Eren, 2 yıl arkadaşlık yapıyor. Aralarında bazı problemler başlıyor. Bunun üzerine sanık Bucak ilçesinin tepe kısmında bulunan bir park yerine 'Yalnız olarak gel, konuşalım' diye çağırıyor ve 7 yerinden bıçaklıyor. İlk yargılamada toplamda 20 yıl hapis cezası veriliyor. Maktul tarafı, bu karara mutlaka 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ceza verilmesini isteyerek itiraz ediyor. Ancak karşı taraf da bu suçun ağır tahrik altında işlendiğini söylüyor. Yargıtay bununla ilgili tahrik indiriminin az olduğunu söyleyerek kararı bozmuştur. Bunun üzerine bugün yeniden yapılan yargılama sonucunda 20 yıl hapis cezası, 18 yıl 4 aya düşürülerek karara bağlandı. Hala planlayarak işlenmiş bir cinayet olduğu görüşündeyiz. Bununla ilgili yeniden Yargıtay'a itirazımızı yapacağız" dedi.

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'GECELERİ KALKIP AĞLIYORUZ'

Baba Hasan Canbulut ise "Yargıya saygı duyarak geldik ama Yargıtay halen daha cezayı indirmenin derdinde. İndirim isteyen avukatlar, acaba kendi çocukları olsaydı aynı indirimi isterler miydi? Bunu sorduğumda cevap veremediler. İçimiz yanıyor. Geceleri kalkıp ağlıyoruz" diye konuştu.

Anne Nursel Canbulut da "Sanığın ifadeleri yalan. Cezanın indirilmesini istemiyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur Gizem Canbulut
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