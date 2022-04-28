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Gizemli hastalık yayılıyor! 166 vaka görüldü

28.04.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizemli hepatit vakası olarak bilinen hastalık, dünyada yayılmaya devam ediyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), İngiltere ve Avrupa kıtasında bugüne kadar 166 vakanın görüldüğünü belirtti. Yayılan virüsün tespit edildiği çocuklarda sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü bildirilmişti.

Gizemli hastalık yayılıyor! 166 vaka görüldü

Gizemli hepatit vakası olarak bilinen hastalık, dünyada yeni bir paniğe yol açtı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), şu ana kadar İngiltere'de 111, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 27 Nisan itibarıyla 55 vakanın tespit edildiğini belirtti.

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AĞIR AKUT HEPATİT VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

ECDC'nin risk değerlendirmesi raporunda daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülen ve sebebi bilinmeyen ağır akut hepatit vakalarında artış olduğu belirtildi.

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İngiltere'de 20 Nisan itibarıyla 111 vaka, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 27 Nisan itibarıyla 55 vaka tespit edildiği aktarıldı.

Hepatit vakalarının nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilen raporda, Avrupa'daki çocuk nüfusuna yönelik riskin şu anda tam olarak değerlendirilemediği ifade edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

İngiltere'deki vakaların büyük kısmında hastalarda adenovirüs de bulunduğu, bunun artan adenovirüs vakalarıyla bağlantılı olabileceği, konunun tespiti için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Raporda hastalıkla ilgili teorilerden birinin, "normal şartlarda hafif geçmesi beklenen adenovirüs enfeksiyonu bulunan çocuklarda bir eş etkenin daha ağır bir enfeksiyona veya karaciğer hasarına yol açması" şeklinde değerlendirildiği aktarıldı. Hastalığa yol açabilecek diğer nedenlerin de göz ardı edilmediği vurgulandı.

ECDC, her ihtimale karşı adenovirüsün bulaşmaması için zeminlerin dezenfekte edilmesi, ellerin temiz tutulması gibi genel hijyen uygulamalarına başvurulmasını tavsiye etti.

SARILIK, İSHAL GİBİ BELİRTİLER GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü, 16 Nisan'da, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Yayılan virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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