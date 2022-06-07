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Gizemli hepatit hastalığında evcil hayvan şüphesi

07.06.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da başlayan sonrasında ABD’de tespit edilen gizemli hepatit hastalığıyla ilgili araştırmalar sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yaptığı son açıklamada Gizemli hepatit hastalığının evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Gizemli hepatit, ABD’de şimdiye kadar 25 eyalette 100'den fazla çocukta görüldü.

Gizemli hepatit hastalığında evcil hayvan şüphesi

Gizemli hepatit hastalığının nedenini bulmak için araştırmalar sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 25 eyalette 100'den fazla çocukta görülen ve 5 çocuğun ölümüne sebep olan hepatit vakalarının sebebini araştırdıklarını açıkladı.

Ntv’nin haberine göre; CDC'nin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Jay Butler, eyaletlerin sağlık departmanlarıyla 5 çocuğun hayatını kaybettiği hepatit vakaları üzerine ortak bir çalışma yürüttüklerini, hastalığın "evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalini" araştırdıklarını belirtti.

14 ÇOCUK KARACİĞER NAKLİ BEKLİYOR

Butler, Ekim 2021'den bu yana nedeni bilinmeyen hepatit vakalarıyla ilgili şikayette bulunan çocukların yüzde 94'ünün hastaneye kaldırıldığını ve yüzde 14'ünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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CDC yetkilisi, doktorlar ve halk sağlığı yetkililerine, karaciğer enzimleri yükselmiş 10 yaşın altındaki benzer çocuk vakaları olup olmadığını bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

GLOBAL BİR SALGIN OLABİLİR

CDC'nin uyarısı, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan açıklanamayan hepatit vakalarıyla hastanelere gelen düzinelerce çocukla ilgili raporların ardından geldi.

Hastalığa yakalanan çocukların çoğunda, yorgunluk, iştahsızlık, kusma, ishal, karın ağrısı, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı ile ciltlerinde ve gözlerinde sararma gibi belirtiler görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Hepatit Programı'nda çalışan Dr. Philippa Easterbrook, 1 Mayıs itibarıyla 20 ülkede salgınla bağlantılı 228 olası vaka olduğunu ve 50'den fazla vakanın araştırıldığını kaydetmişti.


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