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Gizli ihbar ortaya çıkardı! Yazı işleri müdürü, Manukyan'ın dairelerine çöktü

14.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü genel ev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın İstanbul Şişli'deki 3 dairesi, Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İkbal O. tarafından sahte kontrat hazırlanarak aylık 150 liradan kendisi ve akrabalarına kiralandığı ortaya çıktı. Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığına yapılan gizli ihbarla ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gizli ihbar ortaya çıkardı! Yazı işleri müdürü, Manukyan'ın dairelerine çöktü

Ünlü genel ev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'e Şişli'deki 3 daire, Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İkbal O. tarafından sahte kontrat hazırlanarak kendisi ve akrabalarına kiralandı. Dairelerin kiralanmasıyla ilgili skandal olay, Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığına gizli bir ihbarda ortaya çıkarken Yazı İşleri Müdürü İkbal O. hakkında soruşturma başlatıldı.

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AYLIK 150 TL'DEN KENDİSİNE VE AKRABALARINA KİRALAMIŞ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre ünlü genel ev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'e ait olan Şişli'deki apartmanda Beyoğlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan kişi tarafından sahte kontrat hazırlanarak aylık 150 liradan kendisi ve akrabalarına kiraladığı ortaya çıktı. Kerope Çilingir'in tüm taşınmaz mallarının kontrolü, tahsilatı ve diğer işleriyle ilgilenen Ekrem Taş, Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığına gizli bir ihbarda bulundu.

ÇÖZÜM BULAMAYINCA İHBAR ETTİ

Ekrem Taş tarafından yapılan ihbarda Kerope Çilingir'in Şişli'de bulunan bir apartmanda 13 dairesinin olduğunu bu dairelerden 3'ünün Beyoğlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan İkbal O.'nun sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 lira ücretle kendisi ve akrabalarına kiraladığını söyledi. Bu durumun yanlış olduğunu İkbal O.'ya defalarca anlattığını belirten Taş, çözüm bulamayınca ihbarda bulunmak zorunda kaldığını belirtti.

Yapılan ihbar üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı kendi bünyesinde soruşturma başlatırken durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da ihbar edildi. Kaymakamlık olayın takip edilerek kapsamlı bir rapor hazırlanması talimatında bulundu. Yapılan araştırma kapsamında şüphelilerin iddia edildiği gibi sahte kontrat hazırlayıp hazırlamadıklarının belirlenmesi için elektirik, su ve doğalgaz şirketlerinde inceleme yapıldı. Bu kapsamda elektrik aboneliği sırasında bir adet kira kontrat fotokopisi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Kaymakamlık ve savcılık soruşturma kapsamında Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir'in ifadesine başvuruldu. Dora Çilingir, aboneliklere sunulan kira kontratındaki imzanın babası Kerope Çilingir'e ait olmadığını babasının yaklaşık 2 senedir hastanede yattığını bu nedenle yasal işlemlerle kendisinin ilgilendiğini söyledi. Yaşanan olaylara apartman yöneticisinin şahit olduğunu ifade eden Çilingir, dairelerini işgal ederek 150 liralık kira ödeyen şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti. Kerope Çilingir ise verdiği ifadesinde söz konusu dairelerin kendisine ait olduğunu, kimseye dairelerini kiraya vermediğini, söz konusu kontrattaki imzanın kendisine ait olmadığını ve maddi zarar uğradığını söyledi. Adına kayıtlı bulunan dairelerde oturan Candeniz O. ve Vizine O.'dan şikayetçi olduğunu belirten Kerope Çilingir şahısların dairelerinden tahliye edilerek kendisine verilmesini talep etti.

Yazı işleri müdürü İkbal O., hakkında hazırlanan rapora göre söz konusu kontratlarda İkbal O.'nun imzasının bulunmadığı, aynı zamanda Kerope Çilingir'in kendisinden şikayetçi olmadığı belirtilerek memur hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı belirtildi. Evlerde sahte kontratla oturan Candeniz O., ve Vizine O., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğine yer verildi.

SAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA KAYMAKAMLIKTAN İTİRAZ

Söz konusu raporu inceleyen savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında İkbal O. hakkında herhangi bir şikayet bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi. Ancak Beyoğlu Kaymakamlığı savcılığın takipsizlik kararının yerinde olmadığını İkbal O.'nun görevinin gereğine aykırı davrandığını, mağdurların şikayetçi olmamasının suçu işlemediği anlamını taşımadığını belirterek dava açılması talebinde bulundu.

KARAR BOZULDU

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan itiraz dilekçesinde söz konusu olayda İkbal O.'nun dahlinin bulunduğu bu nedenle yargılanması gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan itirazı inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın verdiği takipsizlik kararını bozarak dosyanın yeniden incelenerek iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar verdi.


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