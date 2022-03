Gizli rapor sızdı! Dikkat çeken 'Nazi' benzetmesi... 'Putin savaşı çoktan kaybetti'

Rus ajanları, Ukrayna işgalinde kendilerini karanlıkta bırakmaları nedeniyle Rus lider Putin'e sırt döndü.

Bir muhbir savaşı "tamamıyla başarısızlık" olarak nitelendirdi ve mevcut durumun yalnızca Nazi Almanya'sının çöküşüyle karşılaştırılabileceğini söyledi.

KGB'nin mirasçısı Federal Güvenlik Servisi'nden bir analiste ait olduğu öne sürülen raporda Rusya'nın zayiatının mevcut durumda 10 bine ulaşmış olabileceği yazıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre ise Ukrayna'da yalnızca 498 Rus askeri öldü.

Ancak muhbir hükümetten kimsenin doğru rakamı bilmediğini çünkü "büyük ayrılıklarla" iletişimi kaybettiklerini söylüyor.

ANALİSTE GÖZDAĞI: RUSYA'YI KAZANAN OLARAK GÖSTERECEKSİN

Rapora göre FSB işgalin başarısızlığı nedeniyle suçlanıyor ve Rusya'nın Batı yaptırımlarının yıkıcı etkilerine hazırlıksız olduğu ifade ediliyor.

Raporda yer alan, analiste yönelik bir tehdit de oldukça dikkat çekici:

"Rusya'yı kazanan olarak gösteren bir rapor yazacaksın. Yoksa işini iyi yapmadığın için sorgulanırsın."

"NAZİ ALMANYASI" BENZETMESİ

Raporda Almanya'nın 1943-44 yıllarındaki haline benzediği ancak bu noktanın Rusya için daha başlangıç olduğu yazıyor.

Rapor, çatışmanın sonu için "geçici süreliğine bir son tarih" olarak haziran ayının belirlendiği, çünkü Rus ekonomisinin o zaman çökmüş olacağı şeklinde devam ediyor.

Raporda eğer Batı'nın yaptırımları kaldırmazsa uluslararası bir çatışmanın önünü açabileceği söyleniyor.

Raporun yazarına göre Batı bunu reddederse bu durumda tıpkı 1939'daki Hitler'in durumuna benzer şekilde Rusya da gerçek bir uluslararası çatışmanın içine çekilecek.

The report concludes Russia "has no way out", adding: "There are no options for a possible victory, only defeat."

Rusya'nın "çaresiz" olduğu, zaferin mümkün kılacak bir seçenek olmadığı, tek seçeneğin yenilgi olduğu değerlendirmesiyle rapor sonlanıyor.

SAVAŞTA SON DURUM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 13. günü girildi. Dün gerçekleşen 3. tur barış görüşmeleri de sonuçsuz kaldı.

Rus ordusu Kiev'i kuşatırken; Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Savaşın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisinden halka seslenen Zelenskiy "müzakerelere devam" mesajı verirken, kimseden korkmadığını duyurdu.