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  4. Gizli Saklı dizisindeki Yaz karakterinin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

Gizli Saklı dizisindeki Yaz karakterinin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

28.06.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin herkesi ekran başına kilitleyen dizisi Gizli Saklı, heyecan dolu bölümleriyle çarşamba akşamlarını neşelendirmeye devam ediyor. Sinem Ünsal'ın Yaz karakterine hayat verdiği dizinin ilgi çekici senaryosu kadar karakterlerin stili de konuşuluyor. Özellikle üçüncü bölümde Yaz karakterinin üzerinde gördüğümüz yelek ve pantolon takımı, çarpıcı bir stil oluşturarak herkesi büyülüyor. Eğer Yaz'ın çok konuşulan stiline hâkim olmak istiyorsanız yazımız tam size göre!

Gizli Saklı dizisindeki Yaz karakterinin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

Romantizm ve eğlence temalı yaz dizilerini sevmeyen yok. Bu sezon da pek çok yaz dizisi, yayın hayatına başladı. Çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan Gizli Saklı da sezonun en ses getiren yapımlarından biri. Konusu ve oyuncularıyla yayın hayatına bomba gibi başlayan dizideki karakterin stilleri de en az dizi kadar konuşuluyor. Güzeller güzeli Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Naz karakterinin giydiği her kıyafet, oyuncu ve dizinin takipçilerinden tam not alıyor. Bu göz alıcı stili benimsemek isteyen hayranlardan biriyseniz listelediğimiz ürünlere bayılacaksınız!

1. Klasik stiliyle en zor anların kurtarıcısı: Koton V Yaka Yelek

Gizli Saklı dizisinin Yaz karakteninin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

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Genellikle klasik stillerin tamamlayıcısı olan yelekler, son zamanların en popüler sokak stili parçalarından biri hâline geldi. Koton V Yaka Yelek, klasik görünümünün yanı sıra modern kalıbıyla son moda bir stil sunuyor. Kumaşı ve hafif dökümlü yapısıyla Yaz'ın giydiği yeleği anımsatan parça, V kesimli yakasıyla öne çıkıyor. Göğüs pensleri sayesinde bedeninizi hafifçe saracak olan model, 2 adet fileto cep detayına sahip. Bel hizasında biten yeleğin ön bölümünde sivri etek uçları mevcutken arka parçada düz bir kesim hâkim. Stiliyle modern ve sade bir silüet çizen model sayesinde çok havalı görüneceksiniz.

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2. Fiziği saran kalıbıyla harika bir tamamlayıcı: TRENDYOLMİLLA Yüksek Bel İspanyol Paça Pantolon

Gizli Saklı dizisinin Yaz karakteninin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

Siyak klasik yeleği tamamlamanızı sağlayacak TRENDYOLMİLLA Yüksek Bel İspanyol Paça Pantolon, Yaz'ın kendi kombininde yakaladığı tek renk temasını stilinize yansıtmanıza yardım edecek. Pantolon, yüksek bel kesimiyle göbek bölgenizdeki fazlalıkları toparlayarak incecik bir bel görünümüne kavuşmanızı sağlıyor. Bel ve kalçalarınıza oturan parça, basenlerinizi sararak zarif hatlarınızı ön plana çıkarıyor. Ayrıca diz kapağından itibaren genişleyen İspanyol paçalar, boyunuzu daha uzun göstererek görünümünüzü bir adım öteye taşıyor. Pantolon sayesinde muhteşem yeleğinizi tamamlayabilir, baştan sona şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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3. Seçkin bir görünüm yaratmak isteyenlere: BASAKLA Crop Tüvit Yelek

Gizli Saklı dizisinin Yaz karakteninin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

Rengiyle Yaz'ın yeleğini akıllara getiren BASAKLA Crop Tüvit Yelek, tüvit kumaş dokusuyla seçkin bir tarzın kapılarını aralıyor. Dokulu kumaşı ile oluşturduğu zarif görünümü spor kalıbıyla tamamlayan parça, bel hizasında biten boyuyla tarzınıza hareket kazanıyor. Önden kapamalı yelekte 2 adet metal düğme detayı da bulunuyor. Altın rengindeki bu detaylar yeleğe ışıltı katarken görünümün tamamlanmasına yardımcı oluyor. Geniş erkek yaka tasarımıyla hoş bir boyun dekoltesi yaratan yeleği pantolon, etek ve şortlarla kombinleyerek her mevsime uygun stil alternatifleri oluşturabilirsiniz.

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4. Bahar ve yaz aylarının kurtarıcı parçası: TRENDYOLMİLLA Kemer Detaylı Şort

Gizli Saklı dizisinin Yaz karakteninin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

Yaz'ın stilinde tercih ettiği monokrom tarzdaki görünümü devam ettirecek alternatif model arayışınız devam ediyorsa tüvit yeleği tamamlamanızı sağlayacak TRENDYOLMİLLA Kemer Detaylı Şort, tam size göre. Pantolon yerine şort isteyenlerdenseniz %100 pamuklu kumaştan üretilen model, yaz aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz terletmeyen bir ürün. Sadeliğiyle öne çıkan parçada pek çok detay yer alıyor. Bu detaylardan biri de tokalı kumaş kemer. Belinizin daha ince görünmesini sağlayacak kemer, şortun havasını değiştirerek daha modern bir duruş yakalıyor. Ayrıca şortun ön bölümünde yer alan uzun dikey çizgiler de illüzyon yaratarak bacakları daha uzun gösteriyor.

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5. Daha cesur bir renk arayanlara: Bershka Uzun Özel Dikim Yelek

Gizli Saklı dizisinin Yaz karakteninin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

Renklerle oynamayı seviyorsanız Bershka Uzun Özel Dikim Yelek, mutlaka gardırobunuzda yer alması gereken bir ürün. Cesur renkleri kombinlemekten korkmayan kadınların ilgisini çekecek parça, kalçaları ve basenleri örten boyuyla havalı ve oversize bir stil oluşturuyor. Klasik bir takım elbise ceketini andıran parçanın geniş yakası, zarif görünümü oluşturan önemli detaylardan sadece biri. Her iki yanda bulunan ceplerle şık bir duruş sergileyen model, koyu renk düğmeleriyle harika kontrast oluşturuyor. Ayrıca ceketin arkasında kolay hareket etmenizi sağlayan bir yırtmaç da yer alıyor.

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6. Oversize pantolonlardan vazgeçemeyenlere: Stradivarius Rustik Pantolon

Gizli Saklı dizisinin Yaz karakteninin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

Yaz'ın ilgi çeken kombininde kullandığı pantolonun neredeyse bire biri olan Stradivarius Rustik Pantolon, cesur renklerle kullanmak isteyeceğiniz bir sadeliğe sahip. İki zıt parçayı birleştirerek muhteşem bir denge yaratabilir, stilinizi kusursuz hâle getirebilirsiniz. Kalın bel şeridi, pantolonun belinize muhteşem bir şekilde oturmasına yardım ediyor. Pile detayları pantolona hacim katarak havalı bir görünüm oluşturuyor. Ekstra geniş paçalarıyla bohem stile de göz kırpan parçanın cep detayları, pantolonun daha kullanışlı bir hâl almasını sağlıyor. Bel şeridinde yer alan köprüler sayesinde kalın kemer ya da zincir gibi son moda aksesuarları modelle birleştirebilirsiniz.

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7. Şık detaylarla stilinize hareket katacak: Generic Yelek

Gizli Saklı dizisinin Yaz karakteninin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

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Etkileyici volan detayıyla tüm yelek modellerinden ayrılan Generic Yelek, mutlaka gardırobunuzda olmasını isteyeceğiniz bir parça. Eğer klasik yeleklerin yarattığı görünümleri geride bırakarak yenilikçi bir stil oluşturma arayışındaysanız yelek, tam size göre! Derin V yakasının yarattığı dekolteyi büyük bir düğme ile taçlandıran üründe pens detayları mevcut. Ön ve arka bölümlerde yer alan pensler sayesinde vücudun şeklini alan model, geniş volanlı etekleri ile hacim kazanarak yenilikçi bir stil yaratıyor. Farklı detaylarla öne çıkmak isteyenleri mutlu edecek parçaya göz atmadan alışveriş yapmayın!

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8. Dinamik ve genç görünün: Koton Yüksek Bel Pantolon

Gizli Saklı dizisinin Yaz karakteninin giydiği yelek ve pantolonlu kombine alternatif öneriler

Kumaşı ve bel detayıyla Yaz'ın giydiği pantolonu anımsatan son parça ise Koton Yüksek Bel Pantolon. %100 pamuklu kumaşı sayesinde rahat kullanım sunan ürünün kalıbı da en az kumaşı kadar kullanışlı. Ekstra kalın bel şeridinin arka ve yan bölümlerinde boydan boya lastik yer alıyor. Model, büzgü detayı sayesinde hareket kazanıyor. Kalça ve basen bölümlerinde bol bir görünümün hâkim olduğu pantolonun paçaları ise dar ve düz kesim. En havalı yeleklerin daha dikkat çekici görünmesini sağlayacak pantolonla zamansız ve şık stiller yaratabilirsiniz.

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Sinem Ünsal
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