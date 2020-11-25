Glutatyon ve bağışıklık sistemi etkisi ile ilgili bilimsel veriler

Vücuttaki glutatyon seviyeleri, yetersiz beslenme, çevresel toksinler ve stres dahil olmak üzere bir dizi faktör tarafından azaltılabilir. Seviyeleri de yaşla birlikte düşer.

Vücut tarafından doğal olarak üretilmesine ek olarak, glutatyon damar içi ve ağız yoluyla da verilebilir. Fakat, glutatyonun kapsül ve sıvı formda bir oral takviye olarak oral yoldan alınması, intravenöz (damar içi) uygulama kadar etkili ve güvenilir bir kaynak olmayabilir. Bu yüzden Glutatyon’ un damar içi yolla alınması önerilir.

GLUTATYON FAYDALARI

Bilimsel kaynaklara bakarsak, Glutatyon’ un bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair bir çok kaynak bulabiliriz. Covid’ in hayatımıza girmesinden sonra, Glutatyon ve Covid ile ilgili de bilimsel çalışmaların sonuçları yeni yeni gelmeye başlamıştır.

Çalışmalarda, özellikle Covid ile oluşan zatürre ve sonrasında oluşan sitokin fırtınasının etkileri incelenmiş ve Glutatyon’ un etkinlik çalışmaları yapılmıştır.

Bu çalışmalara şöyle bir bakacak olursak;

Klinik bir makalede, glutatyon ile takviye vücutta glutatyon depolarını ve bağışıklık fonksiyonunun belirteçlerini yükselttiği gösterilmiştir. Aynı çalışmada, yoğun bakımda yatan Covid ile infekte hastalarda vitamin D seviyelerinin düşük olduğu gösterilmiştir. Dışarıdan glutatyon verilmesi ile D vitamini seviyelerinin arttığı gösterilmiştir.