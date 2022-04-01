Göbek deliği hakkında şaşırtıcı gerçekler: Eğer kaşınıyorsa...

Kaşıntı, gün içerisinde belki de yüzlerce kez başımıza gelen normal bir durum gibi görünebilir. Göbek deliği ve göbek deliği etrafında hissedilen kaşıntı ise diğerlerine göre biraz daha dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yıllar içinde binlerce bakteriye ev sahipliği yapan göbek delikleri, can sıkıcı hastalıklara neden olabilir.

GÖBEK DELİĞİ ASLINDA BİR YARA İZİDİR

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'ne (UPMC) göre göbek deliği, doğum sırasında göbek kordonundan geride kalan izlerdir. Bebek doğduğunda göbek bağı kesilir ve göbek deliği yavaş yavaş kendini iyileştirir. Bundan sonra göbek deliği herhangi bir bedensel işlev sunmaz, bu nedenle genellikle unutulan bir vücut parçasıdır.

GÖBEK DELİĞİ NEDEN KAŞINIR?

Göbek deliği birkaç nedenden dolayı kaşınabilir, ancak kaşıntının arkasındaki neden kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Örneğin, egzama ve kontakt dermatit gibi cilt rahatsızlıkları, göbek deliğinin kaşınmasına neden olabilir, ancak bu, göbeğin kendisiyle ilgili herhangi bir sorundan kaynaklanmaz. Healthline'a göre göbek deliğiniz kaşınıyorsa, kaşıntıya neden olan bir kızarıklık veya enfeksiyon olabilir. Göbek bölgesinde aşırı bir birikim varsa, kir, ölü deri ve tüyler enfeksiyona neden olabilir. Bu olduğunda, göbek deliğinden sarı veya kahverengi bir akıntı sızabilir.

GÖBEK DELİĞİ ENFEKSİYONUNA DİKKAT!

Kabuklu cilt ve kızarıklık, aynı zamanda, dikkat edilmesi gereken bir göbek deliği enfeksiyonunun belirtileridir. Göbek deliğinizi temiz ve kuru tutmak, maya, bakteri veya mantar olsun, enfeksiyon kapmamanızı sağlar. MedicineNet'e göre, akıntı veya başka rahatsız edici semptomlar yaşarsanız, doktorunuza başvurun.

Bununla birlikte, birçok basit kaşıntı durumunda ise göbek deliğini temizleyebilirsiniz. Su ve sabun, mikroplardan kurtulmanın en klasik yoludur. Göbek deliği çukuru daha derin olanlar ise tuzlu suya batırılmış bir bezle göbek deliğini nazikçe silerek temizleyebilir. Tuzlu su, göbek deliğinde biriken kirlerin temizlenmesi için idealdir.



