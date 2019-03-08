Göbeklitepe'de tarihi gün! Erdoğan böyle seslendi: Hedefimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

İnsanların önce yerleşik hayata geçip, ondan sonra inançlarını sembolize eden yapılar inşa etmediklerini, sürecin tersine işlediğini buradaki kalıntılardan anlıyoruz. Göbeklitepe insanların inançların peşinden giderek yerleşik hayata geçişini gösteriyor. Bu kazılardan elde edilen sonuçlar arkeoloji ve antropoloji yanında dinler tarihi başta olmak üzere diğer pekçok bilim disinlinine sahip çok öneme sahip. Emeği geçen herkesi özellikle şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

"UNESCO GEÇİCİ LİSTESİ'NDE 77 ESERİMİZİN OLMASI KAFİ DEĞİL"

Göbeklitepe insanın dünyada asıl varlık gayesine ışık tutuyor. Biraz geç de olsa ülkemizin bir değeri, önemli bir kültür varlığı tescillenmiş oldu. Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımız 77'ye yükseldi. Türkiye gibi her karış toprağı insanlık tarihi aynası olan bir ülkenin UNESCO dünya mirası geçici listesinde 77 eseri olması bizim için kafi değildir. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz tarih, kültür, medeniyetler beşiği olduğu zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim ülkemiz açıkhava müzesidir. Bizim gibi kadim yerleşim yerlerindeki tarihi eserlerin bulunması biraz da nasiple oluyor.