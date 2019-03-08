Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz Harran Ovası'nda uydu takibiyle tarım yapıyoruz. Havadan ve yerden veri topluyoruz. Uydu teknolojileri kullanıp buğday, mısır ve pamuk nasıl daha verimli üretilir, çiftçimiz nasıl daha çok kazanır ona kafa yoruyoruz. Ama CHP zihniyeti çıkıyor, Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Uzay Ajansını engellemek için uğraşıyor." dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini ifade etti.

Göbeklitepe'nin dünyanın bilinen ilk kutsal alanına ev sahipliği yapan bir yer olduğuna dikkati çeken Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da Göbeklitepe Ören Yeri'nde önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Varank, Göbeklitepe'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Dünya tarihini değiştirecek bu muazzam mirası en iyi şekilde korumak istedik. Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında 8,3 milyonu Göbeklitepe için olmak üzere toplamda 10 milyon avro harcadık. Göbeklitepe'deki eşsiz eserler özel mimari tasarımlı örtülerle korunacak. Kendini yenileyebilme özelliğine sahip bu örtülerin üretiminde nanoteknoloji kullanıldı. Bunun yanı sıra yapıda ayrıca bir deprem izolatörü de bulunuyor. Dolayısıyla bu eşsiz mirası korumak adına en küçük detayı bile atlamadık." diye konuştu.